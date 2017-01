NOTE: The All-Bossier Parish football team presented by Landers Dodge Chrysler Jeep Ram was selected from coaches’ nominations with some consideration given to All-District selections.

OFFENSE

FIRST TEAM

QB — Garrett Hable, Benton, Jr.

RB — Robert McKnight, Parkway, Sr.

RB — Jermaine Newton, Benton, Jr.

RB — EJ Williams, Parkway, Jr.

RB — Cameron Davis, Airline, Jr.

OL — Dalton Meshell, Parkway, Sr.

OL — Colton Sessions, Benton, Sr.

OL — Mario Flores, Bossier, Sr.

OL — Hunter Nichols, Parkway, Sr.

OL — Josh Cooper, Haughton, Sr.

R — Doyle Adams Jr., Benton, Jr.

R — Terrace Marshall Parkway, Jr.

R — John Westmoreland, Benton, Sr.

R — Malik Britt, Airline, Sr.

PK — Nico Broadway, Haughton, Sr.

ATH — Josh Lister, Haughton, Sr.

MVP — Justin Rogers, Jr., QB, Parkway

DEFENSE

FIRST TEAM

DL — Nick So’oto, Parkway, Sr.

DL — Drew Brewster, Airline, Sr.

DL — TJ Anderson, Benton, Jr.

DL — Cordarious Moore, Parkway, Sr.

DL — Tony Beckwith, Parkway, Sr.

Flex — Zylon Newson, Airline, Jr.

LB — Jordan Myles, Benton, Jr.

LB — Kemone Perry, Benton, Sr.

LB — T’Marquiese Winfield, Haughton, Sr.

LB — David Morales, Parkway, Jr.

DB — Johnathan Jones, Parkway, Sr.

DB — Jaylyn Thomas, Airline, Jr.

DB — Malcolm Banks, Parkway, Sr.

DB — Keimun Daniels, Bossier, Sr.

ATH — Keldrick Carper, Plain Dealing, Sr.

MVP — Josh James, Airline, LB, Sr.

HONORABLE MENTION

OFFENSE

QB — Brad Fream, Airline. RB — Shavolyea McKinney, Plain Dealing; Lavonta Gipson, Haughton; Kalan Green, Bossier. OL — Saxon Cavanaugh, Plain Dealing; Jacob Turbeville, Airline; Brennon Bockhaus, Haughton; Larry Williams, Haughton; Landon Smart, Parkway; Dylan Price, Benton. WR — Derreon Washington, Plain Dealing; Emile Cola, Haughton; Legend Denler, Benton; Chase Hill, Parkway; Amani Larry, Parkway. PK — Brooks Cram, Benton. KR — Coby McGee, Airline; Bubba Osby, Benton.

DEFENSE

DL — Courtney Turner, Airline; Darren Hicks, Haughton; Jackson Pharr, Benton. LB — Darrell Evans, Airline; Harrison Voigt, Haughton; Cole Horton, Benton. DB — D’Kameron White, Airline; Mario Cook, Haughton; Sam Simmons, Benton; Kevin Bonapart, Bossier.