All-District 1-1A boys basketball team

NOTE: The All-District 1-1A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Chance Robinson, Lincoln Prep, Jr.

LaDamien Bradford, Jonesboro-Hodge, Jr.

Jay Shaun Miller, Homer, Jr.

Treun Ford, Lincoln Prep, Sr.

Dakeldrick Oliver, Plain Dealing, Sr.

Co-MVPS: Chance Robinson, Lincoln Prep; LaDamien Bradford, Jonesboro-Hodge

SECOND TEAM

Tyler Napper, Jonesboro-Hodge, Sr.

JeWayne Pearson, Arcadia, Sr.

Brian Davis, Arcadia, Sr.

Darrien Perry, Plain Dealing, So.

Reginal Shallowhorn, Jonesboro-Hodge, Sr.

HONORABLE MENTION

Lance Grider, Haynesville, Sr.; Kam Heggar, Ringgold, Sr.; Marco Riley, Lincoln Prep, Jr.; Star Thomas, Homer, Jr.; Tyler Jefferson, Arcadia, Soph.; Dimitry Payne, Lincoln Prep, Fresh.; Jakaleb McGee, Plain Dealing, Sr.; Adrion Hardwell, Haynesville, Sr.; Rozzerick Abney, Arcadia, Sr.; Nickalus Weaver, Arcadia, Jr.; DeMarrion McCarter, Arcadia, Soph.; Kherase Taylor, Arcadia, Soph.; Jarrius Jackson, Haynesville, Sr.; James Berry, Haynesville, Sr.; JaMarion Atkins, Jonesboro-Hodge, Soph.; ExZavion Barnett, Jonesboro-Hodge, Sr.