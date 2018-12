All-District 1-1A football team

Note: The All-District 1-1A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

OFFENSE

WR — Jacorien Richardson, Arcadia, Jr.

WR — Courtney Lovett, Homer, Sr.

WR — Deiondre Hall, Jonesboro-Hodge, Sr.

WR — Lakedrick Holmes, Haynesville, Sr.

TE — Demarion McCarter, Arcadia, Jr.

T — Joseph Evans, Haynesville, Sr.

T — Cameron Jackson, Haynesville, Jr.

G — Jamal Hill, Arcadia, Jr.

G — Alex Blundell, Jonesboro-Hodge, Jr.

C — Taylor Norment, Haynesville, Sr.

RB — Corey Russell, Arcadia, Sr.

RB — Shacorious Thomas, Homer, Jr.

RB — Kameron Booker, Jonesboro-Hodge, Sr.

RB — Adrion Hardwell, Haynesville, Sr.

FL/WB — Edward Critton, Haynesville, Sr.

QB — Reggie Shallowhorn, Jonesboro-Hodge, Sr.

RS — Courtney Lovett, Homer, Sr.

RS — Lance Grider, Haynesville, Sr.

K — Eric Alford, Haynesville, So.

ATH — Demarion Cockerham, Arcadia, Jr.

DEFENSE

FIRST TEAM

DL — Torie Mackey, Homer, Jr.

DL — Jamel Hassen, Jonesboro-Hodge, Sr.

DL — Joseph Evans, Haynesville, Sr.

DL — Cameron Jackson, Haynesville, Jr.

LB — Sergio Hardwell, Haynesville, Sr.

LB — Alex Blundell, Jonesboro-Hodge, Jr.

LB — Kameria Alford, Homer, Jr.

LB — Kameron Heggar, Ringgold, Sr.

DB — Lakedrick Holmes, Haynesville, Sr.

DB — Adrion Hardwell, Haynesville, Sr.

DB — Reggie Shallowhorn, Jonesboro-Hodge, Sr.

DB — Jamarkell Ferrell, Homer, Sr.

P — Jace Sims, Haynesville, Sr.

Flex — Deiondre Hall, Jonesboro-Hodge, Sr.

OFFENSIVE MVPs — Corey Russell, Arcadia; Reggie Shallowhorn, Jonesboro-Hodge

DEFENISIVE MVP — Joseph Evans, Haynesville

COACH OF THE YEAR — David Franklin, Haynesville

SECOND TEAM

OFFENSE

WR — Jace Sims, Haynesville, Sr.; Caleb Hassen, Jonesboro-Hodge, Jr.; Ladarius O’neal, Plain Dealing, Jr.; Terrenzo Winzer, Homer, So. TE — Ardarius James, Haynesville, Jr.; Isaiah Gray, Lincoln Prep, Jr. T — Logan Webb, Jonesboro-Hodge, Jr.; Zachary Culver, Jonesboro-Hodge, Jr. G — Duranczyk Newton, Plain Dealing, So.; Chance Shyne, Homer, Sr.; Joshua Hammond, Haynesville, Sr. C — Jahida Lewis, Jonesboro-Hodge, Sr. RB — Sergio Hardwell, Haynesville, Sr.; Xavier Webb, Homer, So.; Ladavious Scott, Plain Dealing, So. FL/WB — Travaughn Smith, Homer, Sr. QB — Kemontavious Grant, Homer, Jr. RS — Kameron Booker, Jonesboro-Hodge, Sr. PK — Jeyvian Tatum, Lincoln Prep, Sr. ATH — JaTirre Trent, Ringgold, Jr.; Terence McCauley, Plain Dealing, Jr.

DEFENSE

DL — Walteze Ford, Homer, So.; Logan Webb, Jonesboro-Hodge, Jr.; Isaiah Gray, Lincoln Prep, Jr.; Kel Henderson, Plain Dealing, Sr. LB — Joshua Hammond, Haynesville, Sr.; Jaylen Kendrick, Jonesboro-Hodge, Jr.; Catevious Allen, Homer, Fr.; DeAndre Livingston, Lincoln Prep, Jr. DB — Sharoland Holyfield, Homer, Sr.; Kameron Booker, Jonesboro-Hodge, Sr.; Billy Brown, Haynesville, Sr.; Edward Critton, Haynesville, Sr. P — Kameria Alford, Homer, Sr. Flex — Lance Grider, Hayneville, Sr.