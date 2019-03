All-District 1-4A girls basketball team

NOTE: The All-District 1-4A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Derrica Gilbert, Minden, Sr.

Qua Chambers, Benton, Jr.

Emily Ward, Benton, Sr.

Bre Rogers, Minden, Sr.

Jada Anderson, Benton, So.

MVP — Derrica Gilbert, Minden

SECOND TEAM

Tytianna Wynn, BTW, Sr.

Chasity Taylor, Huntington, Fr.

JaNecia Kendrick, Woodlawn, Jr.

Izany Hewitt, Northwood, So.

Kelcee Marshall, Bossier, Jr.

HONORABLE MENTION

Benton — Abbie Wynn, Sr.; Dana Wainwright, Jr.

BTW — Destinee Moore, So.; Alexis Harris, Jr.; Porsha Harris, Jr.; Asia Taylor, So.

Bossier — Sanaa Brown, Fr.; Jazmine Ford

Huntington — Ka’Nyia Moore, Fr.; Miracle Smith, So.

Minden — Janiya Reed, Sr.; Tayler Banks, Sr.; Shania Washington, So.

North DeSoto — Ty Nevels, Sr.; Britlyn Garrett

Northwood — Waynette Gabriel, Jabria Brown

Woodlawn — Alayna Jones, So.; GreShavian Johnson, Jr.