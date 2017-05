NOTE: The All-District 1-4A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Pitcher — Emma Callie Delafield, North DeSoto, Sr.

Pitcher — Shelby Blaine, Northwood, Jr.

Catcher — Taylor Christian, North DeSoto, So.

Shortstop — Bayli Simon, North DeSoto, Sr.

IF — Abby Kent, Benton, Sr.

IF — Olivia Osborne, Minden, Sr.

IF — Amber Giddens, North DeSoto, So.

OF — Erin Jones, Northwood, Sr.

OF — Hallie Saintignan, Benton, Sr.

OF — Hailey Ebey, North DeSoto, Jr.

OF — Sydney Webster, North DeSoto, Jr.

Utility — Tori Chaffee, Northwood, Jr.

Utility — Makenzie Chaffin, Benton, So.

D.P. — Bailey McMillian, North DeSoto, So.

D.P. — Sarah Koeppen, Benton, Sr.

MVP — Emma Callie Delafield, North DeSoto, Sr.

SECOND TEAM

Catcher — Taylor Jones, Benton, Jr.

IF — Kensey Brown, Northwood, So.

IF — Reagan Lee, MInden, Fr.

IF — Nicole Frink, Caddo Magnet, Sr.

IF — Brittany Ulmer, Benton, Sr.

IF — Sheridin Lee, North DeSoto, Sr.

IF — Mykalah Johnson, Huntington, Jr.

IF — MiKayla Miller, Bossier, Sr.

IF — Asya Walker, Bossier, Jr.

IF — CurNeisha Pouncy, Woodlawn, Sr.

OF — Shania Freelon, Minden, So.

OF — Jordon Moss, Northwood, Sr.

Flex — Laken Martin, North DeSoto, So.

HONORABLE MENTION

Macey Bridges, Benton, So.; Destiny Furgeson, Woodlawn, IF, Sr.; Jamekqua Okary, Woodlawn, C, Sr.; Jeanetta Ashley, Woodlawn, IF, Sr.