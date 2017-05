NOTE: The All-District 1-5A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

P — Cameron Parikh, Airline, Sr.

P — Jonathon Fincher, Byrd, Sr.

P — Chase Hodges, Airline, Sr.

P — Austin Clemmens, Haughton, Sr.

P — Nick Heckman, Haughton, Jr.

C — Caleb Reese, Parkway, So.

1B — Josh James, Airline, Sr.

2B — Sam Herren, Haughton, Sr.

3B — Jonathan Brandon, Airline, Sr.

SS — Amani Larry, Parkway, So.

OF — Jason Bellew, Evangel Christian, Sr.

OF — Jonathan Plant, Haughton, Sr.

OF — Eric Williams, Parkway, Jr.

OF — Harrison Lawrence, Captain Shreve, Sr.

Util — Cole Wade, Southwood, Sr.

Util — Jathon Patton, Haughton, Jr.

Util — Taylor Knowles, Evangel Christian, Sr.

MVP — Jonathan Brandon, Airline

PITCHER OF THE YEAR — Cameron Parikh, Airline

COACH OF THE YEAR — Toby Todd, Airline

SECOND TEAM

P — Reid Dubois, Captain Shreve, Jr.; Cameron Townsend, Haughton, Jr.; Jayson Nitz, Haughton, Jr; George Booras, Parkway, Jr. C — Zach Young, Southwood, Sr. 1B — Brewer Hendrix, Captain Shreve, Sr. 2B — Bryan Day, Parkway, Sr. 3B — Zavier Moore, Byrd, Sr. SS — Blake Shapen, Evangel, Fr. OF — Charlie Barham, Byrd, So.; Steele Netterville, Byrd, Sr; Derious Bradford, Parkway, Jr.; CJ Berry, Evangel, Jr. Util — Blaine Hardy, Byrd, Jr.; Peyton Lewis, Parkway, Fr.; Ryan Usie, Evangel, Sr.