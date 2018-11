All-District 1-5A football team

Note: The All-District 1-5A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Blake Shapen, Evangel, Jr.

ATH — CJ McWilliams, Haughton, Jr.

RB — Keyshawn Davis, Haughton, Jr.

RB — DJ Fleming, Captain Shreve, Jr.

RB — Laderien Frieson, Captain Shreve, Jr.

RB — Charlie Barham, Byrd, Sr.

WR — Horatio Ruffins, Evangel, Sr.

WR — Jiren Rattler, Evangel, Jr.

WR — Tristan Sweeney, Haughton, Jr.

WR — Wesley Calloway, Southwood, Sr.

TE — Antavius Freeman, Airline, Sr.

OL — Deriyon Eloph, Parkway, Sr.

OL — Alvin Ford, Evangel, Sr.

OL — Christian Perry, Evangel, Sr.

OL — Camernon Davis, Captain Shreve, Sr.

OL — Dalton Clark, Captain Shreve, Sr.

OL — Trey Lester, Byrd, Jr.

OL — Nick Irwin, Byrd, Sr.

DEFENSE

Flex — David Brown, Captain Shreve, Sr.

DL — Chris Thomas, Evangel, Sr.

DL — Trey White, Evangel, Jr.

DL — Rhema Getter, Captain Shreve, Jr.

DL — Jacoby Bailey, Airline, Sr.

LB — Kentravious Morris, Parkway, Sr.

LB — Nadrian Dizadare, Evangel, Sr.

LB — Jax Miller, Evangel, Jr.

LB — Geron Hargon, Captain Shreve, Jr.

DB — Ted Nelams, Parkway, Sr.

DB — Tyler McGee, Evangel, Sr.

DB — Nick Fowler, Evangel, Sr.

DB — Liquesni October, Captain Shreve, Jr.

DB — Brandon Marshall, Airline, Jr.

DB — Brian Marshall, Airline, Jr.

OFFENSIVE MVP — Tamauge Sloan, Evangel, RB, Jr.

DEFENSIVE MVP — Elijah Chatman, Evangel, LB, Sr.

SECOND TEAM

OFFENSE

QB — Peyton Stovall, Haughton, So. RB — Alijah Barnett, Parkway, Sr.; Jake Harville, Evangel, Jr.; Lawson Jackson, Byrd, Sr. WR — Kevin Pouncy, Airline, Jr.; Dantreon Plater, Evangel, Sr.; Chase Turner, Parkway, Sr.; Matthew Whitten, Haughton, Jr.; Alex Dean, Captain Shreve, Sr.; Jaquez Jones, Captain Shreve, Sr. TE — Rayshion Cook, Parkway, Sr. OL — Christian Robinson, Southwood, Sr.; Trevon Lovelace, Evangel, Sr.; Caleb Milton, Southwood, Sr.; Chris Dant, Airline, Sr.; Conner Cloinger, Parkway, Sr.; Aaron Warren, Evangel, Jr.; Kerry Davis, Evangel, Jr.; Eric Harper, Captain Shreve, Sr.; Max Yerger, Byrd, Sr.; James Rushing, Byrd, Sr.

DEFENSE

DL — Trenton DeFatta, Parkway, So.; Djimon Hill, Evangel, Sr.; Trenton Seets, Haughton, Sr.; Campbell Brown, Captain Shreve, So.; Evan Hicks, Captain Shreve, Jr.; Carson Bruno, Byrd, So. LB — Isaiah Robinson, Parkway, Jr.; Michael Copeland, Evangel, Sr.; Gavin Roe, Haughton, Sr.; Dural Faust, Airline, So. DB — Braden Hermes, Byrd, So.; Kaybien Smallwood, Parkway, Sr.; Jalen Abraham, Evangel, Jr.; Fred Morris, Evangel, Sr.; Jacob Stevens, Haughton, Jr.; Drake Mandina, Captain Shreve, Jr., Avaunta Steward, Byrd, Sr.

HONORABLE MENTION

Byrd — Cameron Felt, Jr.; Adam Ward, Sr.; Trayvious Johns, Sr.; Markarious Brown, So.

Parkway — Gabe Larry, Jamall Asberry, Zach Wallace, Christian Rayner, Peyton Lewis, Victor Clark, Adam Johnson, Codie Bickel

Southwood — Treshuntis Haley, Cameron Ellis, Patrick Hills, Julius Morris, Armani Coleman.

Evangel — Caleb Benjamin, Langdon Golson, Daniel Holden, Javon Anderson, Allen Hickmon, Dylan David.

Airline — Jamal Johnson, Brian Feaster, Bryson Dudensing, Melvin Smith, Trey Taylor, Jordan Gladney.

Haughton — Matthew White, Garrett Timm, Khaylon Chapple, Jake St. Andre, Dylon Turner, Logan Wilkerson, Jaylon Duty, Brandon Roten, Dakota Ahlstrom, Jonathan Sewell.

Captain Shreve — Darius Grant, Grayson Brannon, Cameron Davis, Mark Mitchell, Malik Carey.