All-District 1, Division II boys soccer team

NOTE: The All-District 1, Division II team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Forwards — Jacob Garrett, Benton, Sr.; Jackson Greenwald, Caddo Magnet, Jr.; Junior Mejia, Haughton, Jr.; Selvin Cuat, Huntington, Sr.

Mids — Julian Olivarez, Benton, So.; Iza Zabaneh, Caddo Magnet, Sr.; Ian Ebarb, Haughton, So.; Christian Ramirez, Northwood, So.; Scott Perez, Parkway, Sr.

Defenders — Dayne Reed, Benton, Fr.; Grant Muslow, Caddo Magnet, Jr.; Treveon Larkins, Haughton, Jr.; Christian Dyner, Parkway, Jr.

Goalies — Brady Brooks, Benton, Sr.; Josh Gill, Caddo Magnet, Sr.

OVERALL MVP — Ben Leethy, Caddo Magnet, Sr.

OFFENSIVE MVP — Dylan Garrett, Benton, So.

DEFENSIVE MVP — Max Kenyan, Benton, Sr.

COACH OF THE YEAR — Nick Flowers, Caddo Magnet

SECOND TEAM

Forwards — Logan Smith, Benton, Fr.; Aiman Mohamed, Minden, Jr.; Kevin Rivera, Parkway, Jr.; Gavin Jackson, Minden, Jr.

Mids — Jonathan Woldie, Caddo Magnet, Fr.; Omar Ibrahim, Caddo Magnet, Sr.; Hilder Quintanilla, Haughton, Fr.; Corbin Kendrick, Minden, Jr.; Logan Sanders, Parkway, Jr.

Defenders — Landon Burch, Benton, Jr.; Emile Zabaneh, Caddo Magnet, Jr.; Jacob Dupree, Haughton, Sr.; Dennis Ulloa, Huntington, Sr.

Goalies — Asa Greer, Minden, Jr.; Devon Ward, Northwood, Sr.

HONORABLE MENTION

Benton — Jaime Garcia, Garrett Petro, Cade Foster.

Caddo Magnet — Lehat Zibari, Aidan Gilchrist, Alex Manco, Matt Miley, Cole Ajuni, Emiliano Garduno, Ryan Koch, Gus Demorath.

Haughton — John Van, Carter Griffin, Reese Seals, Nixon Garcia.

Minden — Ehab Khattab, Mason Greer, Dylan Cate, Davis Lewis, Tristen Murry.

Parkway — Caleb Lemon, Eddie Elliott, Cameron Prokopf.

Northwood — William Fuentes, Jose Fernandez, Mohamed Ainhari