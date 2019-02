All-District 1, Division II girls soccer team

NOTE: The All-District 1, Division II team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Forwards — Ella Slack, Caddo Magnet, So.; JJ Craion, Caddo Magnet, So.; Madeline Milton, Haughton, So.

Midfielders — Shelby Watson, Haughton, Sr.; Ella Jones, Caddo Magnet; Ashley Young, Benton, Sr.; Heather Landry, Parkway; Peyton Pipes, Parkway, So.; Hannah Sanders, Caddo Magnet, Jr.

Defenders — Reese Miller, Benton, Jr.; Ally Beasley, Caddo Magnet, Jr.; Kendall Roshto, Parkway, Sr.; Lisette Tunek, Parkway.

Goalie — Emily Maples, Northwood, Jr.

OVERALL CO-MVPs — Hannah Sanders, Caddo Magnet; Peyton Pipes, Parkway

OFFENSIVE MVP — JJ Craion, Caddo Magnet

DEFENSIVE MVP — Lisette Tunek, Parkway

CO-COACHES OF THE YEAR — John Lee, Caddo Magnet; Shelly McMillian, Parkway

SECOND TEAM

Forwards — Ella Kate Malley, Benton, Fr.; Maya Jackson, Parkway, Fr.; Faith Ingles, Parkway, Sr.

Midfielders — Sarah Varnado, Benton, Sr.; Ashley Stephens, Caddo Magnet; Morgan Shaver, Caddo Magnet; Meghan Shaffer, Haughton, Sr.; Tierra Lewis, Huntington, Jr.; Madison Smith, Minden; Anyelit Falcon, Parkway.

Defenders — Anna Kate Semmes, Benton, Sr.; Kelsey Morgan, Caddo Magnet, Jr.; Aila Yurochko, Caddo Magnet; Kamryn King, Haughton, Sr.; Anna Houser, Northwood, Sr.

Goalie — Merrit Lauterbach, Benton, Jr.; Evie Walker, Minden.

HONORABLE MENTION

Benton — Aidan McGhee, Alexia Unrein, Alexis Ybarra.

Caddo Magnet — Jayden Morgan, Sarah Tuggle, Merrit Shemwell, Cameron Hale.

Haughton — Miah Vanmeter.

Huntington — Ximena Richard, Camryn Loyd, Shadia Davenport, Tiuana Bradford, Jackeline Verduvco-Anchondo.

Minden — Gracie Milliam, Madeline Frye, Hannah Frye.

Northwood — Hannah Blackman.

Parkway — Michele Elias, Lauren Sepeda, Anna Grace Hale.