All-District 1, Division III boys soccer team

NOTE: The All-District 1, Division III team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Forward — Edwin Izaguirre, Union Parish, Sr.

Midfielders — Rico St. Fleur, Bossier, Jr.; Ben Tuttle, Loyola College Prep, Sr.; Andrew Fleniken, Loyola College Prep, Jr.; Bruno Palmieri, Loyola College Prep, So.

Defenders — Diego Lopez, Bossier, Jr.; Caleb Rosenblath, Loyola College Prep, So.; Zach Sanchez, Loyola College Prep, Sr.; August Drummond, Loyola College Prep, So.; Zach Tuttle, Loyola College Prep, Fr.

Goalie — Jeff King, Loyola College Prep, Sr.

OVERALL MVP — Carson Berry, Loyola College Prep, Sr.

OFFENSIVE CO-MVPs — Peter Vanchiere, Loyola College Prep, Jr.; Esaul Damian, Bossier, Sr.

DEFENSIVE MVP — Matt Monsour, Loyola College Prep, Jr.

SECOND TEAM

Forwards — Layton Mascagni, Loyola College Prep, So.; Josh McCoy, Loyola College Prep, Sr.; Eli Cooper, Loyola Collee Prep, Jr.

Midfielders — Jayden King, Union Parish, Jr.; Kevin Mijares, North DeSoto; Hunter Brown, North DeSoto; Obel Gonzalez, Bossier, Sr.; Victor Gomez, Bossier, Jr.; Pau Kim, Bossier, Jr.; Declan Chmielewski, Loyola College Prep, Fr.; Dylan Tietje, Loyola College Prep, Sr.

Defenders — Bailine Balley, Loyola College Prep, Jr.; Alex Snell, Loyola College Prep, So.; Patrick Gooszen, Loyola College Prep, Fr.; Ryan Brandhurst, Loyola College Prep, So.; Gabriel Aguilar, Union Parish, Jr.; Laquay Askew, Bossier, Sr.; Jose Moreno, Bossier, Sr.; Eddie Reyes, Union Parish, Sr.

Goalies — Payne Weego, Loyola College Prep, So.; Coleman Beeson, Bossier, So.

HONORABLE MENTION

Eibin Miranda, Bossier, Fr.; Fred Moses, Bossier, Jr.; Drake Ellingford, North DeSoto