Bossier Parish Middle School All-District Football Teams

NOTE: The All-District teams were selected by the district’s coaches.

EIGHTH GRADE

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Grey Walters, Benton

RB — Dexter Smith, Haughton

RB — Ethan Johnson, Benton

RB — Justin Epps, Greenacres

WR — Tyler Trotter, Benton

WR — Pearce Russell, Benton

WR — Ja’Karvis Guice Cope

WR — Brandon Levy, Elm Grove

WR — John Ecot, Haughton

OL — Hunter Howard, Cope

OL — Peyton Polk, Haughton

OL — Drew Martin, Benton

OL — Preston Cooper, Greenacres

OL — Jatavious Calhoun, Elm Grove

TE/HB — Kris Mesloh, Elm Grove

TE/HB — Tyler Bullard, Greenacres

KS — Nolan Dean, Elm Grove

DEFENSE

DL — Cale Latimer, Benton

DL — Carter Tate, Cope

DL — Andrew Theriot, Elm Grove

DL — Adrian McClindon, Haughton

DL — Ja’Quayvion Jones, Rusheon

LB — Jessie Normandin, Haughton

LB — Gavin Jacobs, Benton

LB — JaDarrious Johnson, Rusheon

LB — Justin Epps, Greenacres

LB — Kris Mesloh, Elm Grove

DB — Josh Sanchez, Benton

DB — Kamron Allen, Cope

DB — Waylon Keith, Haughton

DB — Joseph Johnson, Greenacres

OFFENSIVE MVP — Dexter Smith, Haughton

DEFENSIVE MVP — Jesse Normandin, Haughton

SECOND TEAM

OFFENSE

QB — Eli Harper, Elm Grove; Christian Williams, Cope. RB — Kamron Allen, Cope. WR — Cayden Hinkle, Haughton. OL —Landry Donoho, Haughton; Hunter Spence, Haughton; Clinton Tembe, Haughton; Jake Morton, Elm Grove; Remondo Slocum, Rusheon; Jatravious Pouncy, Rusheon; Jaden Bratten, Cope. TE/HB — Quintavious Williams, Rusheon. KS — Nate Sessions Benton.

DEFENSE

LB — Connor Blank, Haughton; Latrell Cooper, Haughton. DB — Tyler Trotter, Benton; Natrevious Ball, Haughton; Trent Lape, Elm Grove; Aiden Colley, Cope; Jeremiah Blaze, Cope.

SEVENTH GRADE

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Jeffrey King, Benton

RB — Trevon Jackson, Cope

RB — Gregory Manning, Benton

WR — Bryson Pierce, Benton

WR — Aubrey Hermes, Benton

WR — Ryan Liles, Benton

WR — Amarion Lars, Haughton

WR — Jaxon Graham, Greenacres

OL — Jason Nall, Elm Grove

OL — Travis Flowers, Benton

OL — Cannon Andres, Cope

OL — Carter White, Greenacres

OL — Triston Santoro, Haughton

TE/HB — Evan Wendrock, Greenacres

DEFENSE

DL — Brayden Linton, Cope

DL — Ty Parker, Benton

DL — Brandon Sanders, Cope

DL — Triston Santoro, Haughton

DL — LaKenneth Scott, Greenacres

DL — Shawn Driggers, Elm Grove

LB — Trevon Jackson, Cope

LB — Bryson Hinkle, Haughton

LB — Rashard Douglas, Haughton

LB — Jaxon Graham, Greenacres

LB — Bo Sessions, Benton

DB — Jamarion Montgomery, Haughton

DB — Jakendrick Delaney, Haughton

DB — Caden Lee, Benton

DB — Jason Williams, Rusheon

DB — Braden Adams, Greenacres

OFFENSIVE MVP — Trevon Jackson, Cope

DEFENSIVE MVP — Ty Parker, Benton

SECOND TEAM

OFFENSE

QB — Roland Wilkinson, Greenacres; Jalen Lewis, Haughton. RB — LaBrandon Davis, Greenacres. WR — Jeremiah Boudreaux, Cope; Bryson Broom, Elm Grove; Sincere Walker, Cope. OL — Cannon Endris, Cope; Tyler Hively, Cope; Tucker Melton, Haughton; Jonathon Shelton, Elm Grove; Weston Wray, Benton. TE/HB — Phillip Hughes, Cope; Shawn Driggers, Elm Grove.

DEFENSE

DL — Cody Wilhite, Benton; Thaddeus Struckman, Benton; Jose Para, Cope; Jason Nall, Elm Grove. LB — Carter Wells, Elm Grove; Bryson Broom, Elm Grove; Kameron Manning, Greenacres; Markell Hampton, Cope. DB — Donte LaCour, Cope; J’Nyreon Hall, Cope; Jeremiah Boudreaux, Cope; Demonh Black, Rusheon; Aubrey Hermes, Benton.