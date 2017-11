Note: The All-District 1-4A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Garrett Hable, Benton, 5-11, 185, Sr.

RB — Craig Davis, Huntington, 5-9, 170, Sr.

RB — Aubrey Scott, North DeSoto, Jr.

RB — Trivenskey Mosley, Woodlawn, 5-11, 190, Sr.

WR — Doyle Adams Jr., Benton, 5-10, 185, Sr.

WR — Maguire Parker, North DeSoto, Sr.

WR — Lacedric Smith, Northwood, 5-11, 170, Sr.

WR — Trayon Jones, Northwood, 5-11, 165, Jr.

WR — Larry Moton, Woodlawn, 6-0, 185, Sr.

OL — Josh Simmons, Benton, 6-2, 285, Sr.

OL — Jake Maranto, Benton, 5-10, 245, Jr.

OL — Noah Peters, Minden, 6-0, 280, Sr.

OL — Sawyer Crawford, Northwood, 6-5, 260, Sr.

OL — D’Treyveon Williams, Woodlawn, 6-5, 285, Sr.

OL — Vincent Hall, Woodlawn, 6-4, 285, So.

K — David Dominick, Northwood, 5-10, 150, Jr.

P — EJ Holder, North DeSoto

P — Seth Cranford, Northwood, 5-10, 160, So.

ATH — Luke Bogan, Northwood, 5-11, 170, So.

MVP — Garrett Hable, Benton

DEFENSE

FIRST TEAM

DL — TJ Anderson, Benton, 6-3, 305, Sr.

DL — Brooks Cram, Benton, 6-1, 190, Sr.

DL — Braxton Jackson, Minden, 6-2, 275, Jr.

DL — Christian Buffin, Northwood, 5-10, 190, Sr.

DL — Tim Davis, Woodlawn, 5-10, 280, Sr.

LB — Jordan Myles, Benton, 5-8, 195, Sr.

LB — Deandre Taylor, Huntington, 5-11, 190, Sr.

LB — Tyler Lummus, Northwood, 6-0, 205, Jr.

LB — TyChristopher Harris, Woodlawn, 6-0, 200, Sr.

DB — Sam Simmons, Benton, 6-0, 205, Jr.

DB — Jacareon Lathan, Minden, 6-1, 170, Jr.

DB — Mark Dunkley, Northwood, 6-0, 175, Sr.

DB — Skylon Johnson, Woodlawn 5-10, 175, Sr.

ATH — Cole Horton, Benton, 5-9, 185, Jr.

KR — Trivenskey Mosley, Woodlawn, 5-11, 190, Sr.

MVP — Jordan Myles, Benton

SECOND TEAM

OFFENSE

QB — Luke Bogan, Northwood. RB — Jermaine Newton, Benton; Ly’Tavious Anderson, Booker T. Washington, Deshantric Watson, Northwood. WR — Legend Denler, Benton; Decorium Brim, Minden; Patrick Heard, Minden; Detraveon Brown, Northwood; Jordan Hester, Woodlawn. OL — Will Cox, Benton; Kristopher Harmon, Huntington; Connor Colton, Northwood; Chris Collins, Northwood, Travion Banks, Woodlawn; Trent Turner, Booker T. Washington. K — Brooks Cram, Benton.

DEFENSE

DL — Jackson Pharr, Benton; Tremoine Caldwell, Huntington; Chris Norris, North DeSoto; Donnie Poleman, Northwood. LB — Cole Horton, Benton; Beau Phillips, North DeSoto; Damon Wilson, Woodlawn; Laquay Askew, Bossier. DB — Katrelle Starks, Huntington; Jordan Hester, Woodlawn; Carson Curtis, North DeSoto; Rodney Johnson, Minden. ATH — Joshua Dykes, Woodlawn. KR — Aubrey Scott, North DeSoto.

HONORABLE MENTION

Benton — Keldric Moody, RB; Bubba Osby, WR; Avery Deen, OL; Sidney Smith, LB; Jeremy Hall, DB. Bossier — Quinton Smith, LB. BTW — Dezione White, DL; Jacoby Dyer, LB; Tazhay Green, ATH. Huntington — Jaden Martin, LB; Alijah Reed, OL; Deshun Darnell, DL. Minden — Connor Zaldivar, DL. North DeSoto — Jaden Procell, QB; Lane Arthur, OL; Johnny Mitchell, OL; Jaylon Brown, LB; Nick Gorham, DL; Cooper Thomas, DL. Northwood — Walker Elkins, OL; Malik Wilson, RB; Cameron Foster, OL; Cory Marshall, DL; Tony Matthews, DL; Antonio Whitaker, LB; Khavion Gleason, DB; Jamontre Bailey, DB. Woodlawn — Kentrez Roby, QB; Corey Williams, RB: Courtney Moore, WR; Isaac James, OL; Vickers Haynes, DL; Tylinn Cawthorne, LB; Jabroski Bates, DB; Devin Johnson, DB.