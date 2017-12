NOTE: The All-District 1-5A team was selected by the district’s coaches.

OFFENSE

FIRST TEAM

QB — Cameron Townsend, Haughton, Sr.

RB — James Ivory, Captain Shreve, Sr.

RB — Jalin Thomas, Byrd, Sr.

RB — EJ Williams, Parkway, Sr.

WR — Coby McGee, Airline, Sr.

WR — Wesley, Calloway, Southwood, Jr.

WR — Horatio Ruffins, Evangel, Jr.

WR — Stephen Smith, Captain Shreve, Sr.

TE — Christian Bailiff, Evangel, Sr.

OL — Brennon Bockhaus, Haughton, Sr.

OL — Connor Cloinger, Parkway, Jr.

OL — Brock Hernandez, Byrd, Sr.

OL — Nick Erwin, Byrd, Jr.

OL — Christian Robinson, Southwood, Jr.

OL — Alvin Ford, Evangel, Jr.

OL — Tanner Coleman, Evangel, Sr.

OL — Colton Gill, Captain Shreve, Sr.

OL — Jacob Turbeville, Airline, Sr.

ATH — Amani Larry, Parkway, Jr.

MVP — Lavonta Gipson, Haughton, RB, Sr.

SECOND TEAM

QB — Blake Shapen, Evangel, So.; Lucas Grubb, Captain Shreve, Sr. RB — Andrew Cummings, Southwood, Jr.; Cameron Davis, Airline, Sr.; Tamauge Sloan, Evangel, Jr. WR — Nate Fullilove, Airline, Sr.; CJ George, Airline, Sr.; Tristian Sweeney, Haughton, So.; Chase Turner, Parkway, Jr; Josh Walker, Evangel, Sr. TE — Antavious Freeman, Airline, Jr. OL — Cameron Davis, Evangel, Jr.; Brian Woods, Haughton, Sr.; Anthony Jones, Parkway, Sr.; Carson Sanders, Parkway, Jr.; Caleb Milton, Southwood, Jr.; Christian Perry, Evangel, Jr.; Wilford Ross, Captain Shreve, Sr.; Braden Thibodeaux, Airline, Sr. ATH — CJ McWilliams, Haughton, So.

DEFENSE

FIRST TEAM

Flex — Bobby Bell, Evangel, Sr.

DL — Matthew White, Haughton, Jr.

DL — Elijah Cotton, Evangel, Jr.

DL — Myles Cole, Evangel, Sr.

DL — Chris Thomas, Evangel, Jr.

DL — Colyn Givens, Captain Shreve, Sr.

DL — Matt Salinas, Airline, Sr.

LB — DJ Monroe, Haughton, Sr.

LB — Harrison Voigt, Haughton, Sr.

LB — David Morales, Parkway, Sr.

LB — N’Adrian Dizadare, Evangel, Jr.

LB — Darrell Evans, Airline, Sr.

LB — Zylon Newson, Airline, Sr.

DB — Israel Mukuamu, Parkway, Sr.

DB — Patrick Jones, Evangel, Sr.

DB — Jarrick Bernard, Evangel, Sr.

DB — Gumarus Walker, Airline, Sr.

DB — Jaylyn Thomas, Airline, Sr.

CO-MVPS: Micah Baskerville, Evangel, Sr.; ArDarius Washington, Evangel, Sr.

SECOND TEAM

DL — Trenton Seets, Haughton, Jr.; Trey White, Evangel, So.; Brandon Jones, Captain Shreve, Sr.; Micah Latin, Captain Shreve, Sr.; Jordan Cowthorn, Airline, Sr. LB — Derious Bradford, Parkway, Sr.; Craylon McGee, Evangel, Sr.; Kobe Johnson, Airline, Sr. DB — Greg Phil, Haughton, Sr.; Jacoby Taylor, Parkway, Sr. Zach Lewis, Byrd, Sr.; TJ Sing, Byrd, Sr.; Deon Wiggins, Southwood, So.; Brandon Marshall, Airline, So.; Brian Marshall, Airline, So.

SPECIALISTS

FIRST TEAM

K — Scotty Roblow, Byrd, Jr.; Jonathan Terry, ECA, Jr. P — Korbin Schmidt, Haughton, Sr.; Alfonso Deleon, Captain Shreve, Sr. R — CJ McWilliams, Haughton, So.; Jalin Thomas, Byrd, Sr.; ArDarius Washington, Evangel, Sr.

SECOND TEAM

K — Will Adcock, Captain Shreve, Sr. P — Scott Roblow, Byrd, Jr.

HONORABLE MENTION

Parkway — Kendall Brown, Kobe Gill, Christian Rayner, Carson Sanders, Rayshzon Cook, Codie Bickel, Brandon Nelson. Airline — Brad Fream, Jordan Gladney, Chris Dant, Dylan Nash, Jacoby Bailey, Josh Hensel, Jackson Tinkis. Byrd — Charlie Barham, Lawson Jackson, Blake Wilson, Tucker Gardener, Luke Slabaugh, Parker Brooks. Southwood — Corey Wallace, Michael Arias, Sedrick Young, Treshuntis Haley. Haughton — Emile Cola, Kynan Hayes, Riley Wallis, Jalob Walker, Hunter Harlan. Captain Shreve — Caleb Ester, David Brown.