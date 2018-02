Note: The All-District team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Forward — Dylan Garrett, Benton, Fr.

Forward — Daniel Bae, Caddo Magnet

Forward — Alejandro Espino, Haughton, Sr.

Forward — Noah Martano, Northwood, Sr.

Forward — Ammar Hezam, Parkway, Sr.

Mid — Carter Parks, Benton, Sr.

Mid — Reece Brooks, Benton, Sr.

Mid — David Lopez, Caddo Magnet

Mid — Scott Perez, Parkway, Jr.

Defender — Zach Haegele, Benton, Sr.

Defender — Wakeman Chemell, Caddo Magnet

Defender — Josh Ramie, Minden, Sr.

Defender — Christian Dyner, Parkway, So.

Goalie — Josh Gill, Caddo Magnet

Goalie — Korbin Schmidt, Haughton, Sr.

OVERALL MVP — Max Kenyan, Benton, Jr.

OFFENSIVE MVP — Iza Zabanch, Caddo Magnet

DEFENSIVE MVP — Ben Leethy, Caddo Magnet, Sr.

COACH OF THE YEAR — Nick Flowers, Caddo Magnet

SECOND TEAM

Forwards — Jacob Garrett, Benton, Jr.; Jackson Greenwald, Caddo Magnet; Selvin Cust, Huntington, Jr.; Walker Hardy, Minden, Sr.; Zach Hamblin, Northwood, Sr.

Mids — Gus Demerath, Caddo Magnet, Sr.; Ian Ebarb, Haughton, Fr.; Conner Davis, Minden, Sr.; Kevin Rivera, Parkway, So.

Defenders — Cade Foster, Benton, So.; Tristian Frisk, Haughton, Jr.; Palmer Miley, Caddo Magnet; Austin McMillon, Northwood, Sr.; Eddie Eliott, Parkway, So.

Goalie — Brady Brooks, Benton, Jr.

HONORABLE MENTION

Benton — Dakota Howell, Dylan Plunkett, Brooks Cram, Sean Loftin. Haughton — Carter Jensen, Chase Gurtner, Treveon Larkins, Landon Howard. Minden — Bobby Moorman, Gavin Jackson. Parkway — Josiah Weaver, Logan Sanders, Anthony Maust. Huntington — Leslie Shields, Michael Saucedo. Caddo Magnet — Grant Muslow.