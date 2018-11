High school football: Bossier Parish final regular-season offensive stat leaders

NOTE: Statistics provided by coaches; Parkway played nine games; Plain Dealing statistics through nine games

PASSING

C-A-I Yards TDs

Clint Lasiter, Benton 131-264-15 1,644 19

Peyton Stovall, Haughton 85-124-5 1,300 16

Jordan Gladney, Airline 76-119-4 956 9

Artavious Washington-Carper, PD 74-170-9 937 9

Gabe Larry, Parkway 49-117-5 709 7

Brad Fream, Airline 47-84-7 568 8

CJ McWilliams, Haughton 36-65-2 481 5

RUSHING

Carries Yards TDs

Keyshawn Davis, Haughton 158 1,031 10

Michael Green, Bossier 126 712 3

Keldric Moody, Benton 117 675 9

Ladavious Scott, Plain Dealing 92 643 3

Daniel Moore, Bossier 80 619 4

Peyton Stovall, Haughton 62 509 7

Jamall Asberry, Parkway 91 479 7

Alijah Barnett, Parkway 79 428 2

Dezmond Player, Plain Dealing 71 362 2

CJ McWilliams, Haughton 50 302 4

Cameron Barnett, Benton 57 296 3

Jamal Johnson, Airline 42 258 5

Clint Lasiter, Benton 39 208 1

Rico St. Fluer, Bossier 51 193 2

RECEIVING

Catches Yards TDs

Tristan Sweeney, Haughton 47 746 5

Bubba Osby, Benton 42 546 5

CJ McWilliams, Haughton 31 484 8

Malik Antwine, Benton 33 483 7

Antavious Freeman, Airline 33 439 6

Ladarious O’Neal, Plain Dealing 33 419 5

Legend Denler, Benton 25 413 6

Kevin Pouncy, Airline 36 377 4

Josh Williams, Plain Dealing 16 296 1

Matthew Whitten, Haughton 22 291 5

Chase Turner, Parkway 13 244 3

Jamal Johnson, Airline 15 229 1

Keyshawn Davis, Haughton 11 220 3

Jackson Illingworth, Benton 19 164 2

Rayshion Cook, Parkway 11 161 0

Kobe Gill, Parkway 8 160 2

Peyton Lewis, Parkway 8 160 2