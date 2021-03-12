All-District 1-1A boys and girls basketball teams

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NOTE: The All-District teams were selected by district’s coaches.

BOYS 

FIRST TEAM

JaQuaylon Crane, Arcadia 

Daniel Ortiz, Calvary 

D’Anthony Kimble, Homer

Labree Williams Jr., Calvary 

Tyler Jefferson, Arcadia 

CO-MVPS — JaQuaylon Crane, Arcadia; Daniel Ortiz, Calvary

CO-COACHES OF THE YEAR — Marcus Jackson, Arcadia; Vic Morris, Calvary 

SECOND TEAM 

Darrien Perry, Plain Dealing

DImitry Payne, Lincoln Prep

Keesan Johnson, Ringgold

TyMarkus Tate, Homer

Will Bagley, Calvary 

HONORABLE MENTION 

Arcadia — DeMarion Richardson, Khyrese Taylor, Anthony Key, Logan Reese

Calvary — Ben Ponder, Martin McDowell

Haynesville — James Buffett

Homer — Takeviuntae Kidd, Jaquaylon Calome, Carterious Burns

Lincoln Prep — JaColby Roberson, Braylyn Mayfield, Emmanuel Bryant, Imani Marcel

Plain Dealing — Carnez Hillmon, Kendric Blanks, Tre Boyd

Ringgold — Jbari Adams, Monroe McCarty

GIRLS 

FIRST TEAM

Marissa Tell, Haynesville

Tiyan Heard, Lincoln Prep

Justice Young, Homer

Za’Kiyah Williams, Plain Dealing

AuNiyuah Rhône, Lincoln Prep 

MVP — Marissa Tell, Haynesville

COACH OF THE YEAR — LaDarien Amos, Homer

SECOND TEAM

Lyania Adams, Ringgold

Ja’Mya Williams, Homer

Jer’Niyah Curry, Homer

Keanhyjeyahe Hayley, Arcadia 

Teairia Adams, Arcadia 

HONORABLE MENTION 

Arcadia — Atinya Patterson

Haynesville — Za’Niaya Kingsby, JaMeaka Hicks, Zyariah Mosi, Layla Tell

Homer — Sharon Henderson, Kersten Webb, Kevondria Shyne

Lincoln Prep — Ja’kiera Caesar, Tracioma Hampton, 

Plain Dealing — DeNya Lewis, Breanna Boyd, Amaria Duncan, Brianna Newton, 

Ringgold — Heather Cox