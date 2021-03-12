All-District 1-1A boys and girls basketball teams

NOTE: The All-District teams were selected by district’s coaches.
BOYS
FIRST TEAM
JaQuaylon Crane, Arcadia
Daniel Ortiz, Calvary
D’Anthony Kimble, Homer
Labree Williams Jr., Calvary
Tyler Jefferson, Arcadia
CO-MVPS — JaQuaylon Crane, Arcadia; Daniel Ortiz, Calvary
CO-COACHES OF THE YEAR — Marcus Jackson, Arcadia; Vic Morris, Calvary
SECOND TEAM
Darrien Perry, Plain Dealing
DImitry Payne, Lincoln Prep
Keesan Johnson, Ringgold
TyMarkus Tate, Homer
Will Bagley, Calvary
HONORABLE MENTION
Arcadia — DeMarion Richardson, Khyrese Taylor, Anthony Key, Logan Reese
Calvary — Ben Ponder, Martin McDowell
Haynesville — James Buffett
Homer — Takeviuntae Kidd, Jaquaylon Calome, Carterious Burns
Lincoln Prep — JaColby Roberson, Braylyn Mayfield, Emmanuel Bryant, Imani Marcel
Plain Dealing — Carnez Hillmon, Kendric Blanks, Tre Boyd
Ringgold — Jbari Adams, Monroe McCarty
GIRLS
FIRST TEAM
Marissa Tell, Haynesville
Tiyan Heard, Lincoln Prep
Justice Young, Homer
Za’Kiyah Williams, Plain Dealing
AuNiyuah Rhône, Lincoln Prep
MVP — Marissa Tell, Haynesville
COACH OF THE YEAR — LaDarien Amos, Homer
SECOND TEAM
Lyania Adams, Ringgold
Ja’Mya Williams, Homer
Jer’Niyah Curry, Homer
Keanhyjeyahe Hayley, Arcadia
Teairia Adams, Arcadia
HONORABLE MENTION
Arcadia — Atinya Patterson
Haynesville — Za’Niaya Kingsby, JaMeaka Hicks, Zyariah Mosi, Layla Tell
Homer — Sharon Henderson, Kersten Webb, Kevondria Shyne
Lincoln Prep — Ja’kiera Caesar, Tracioma Hampton,
Plain Dealing — DeNya Lewis, Breanna Boyd, Amaria Duncan, Brianna Newton,
Ringgold — Heather Cox