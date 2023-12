All-District 1-1A football team

Note: The All-District 1-1A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

OFFENSE

WR — Omarion Carr, Arcadia, 6-3, 179, Sr.

WR — Landry Powell, Glenbrook, 6-1, 190, Sr.

WR — Katrevrick Banks, Homer, 6-3, 180, Sr.

WR — Spencer Dunn, Homer, 5-11, 177, Jr.

WR — DaMondra Martin, Haynesville, 6-0, 150, Sr.

TE — Garrett Brown, Glenbrook, 6-3, 235, Sr.

T — Jaylan Franklin, Homer, 6-3, 256, Sr.

T — Jake Acklin, Haynesville, 6-6, 300, Sr.

G — Dimitri Carr II, Arcadia, 5-11, 232, Sr.

G — Dakota Davis, Haynesville, 5-10, 230, So.

C — Jackson Lott, Glenbrook, 5-10, 175, Sr.

RB — Donnie Critton, Haynesville, 5-9, 140, Fr.

RB — Gregory Williams, Homer, 5-11, 187, Jr.

RB — Ian Fitzgerald, Arcadia, 5-5, 150, Jr.

FL/W — Chase Sentell, Glenbrook, 6-2, 185, Sr.

QB — Isaiah Washington, Haynesville, 6-1, 160, So.

RS — Aaron Reddix, Plain Dealing, 5-10, 165, Sr.

PK — Eli Bray, Haynesville, 6-0, 165, So.

ATH — Alonzo Jackson, Haynesville, 6-1, 205, Sr.

MVP — Alonzo Jackson, Haynesville

DEFENSE

DL — Germetrius Speech, Haynesville, 6-0, 340, Sr.

DL — Germerian Williams, Haynesville, 5-11, 230, Jr.

DL — Kevin Mitchell Jr., Homer, 5-11, 245, Sr.

DL — Daivari Jackson, Glenbrook, 6-0, 300, Jr.

DL — Dimitri Carr II, Arcadia, 5-11, 232, Sr.

LB — Alonzo Jackson, Haynesville, 6-1, 205, Sr.

LB — Tymarrion Knowles, Homer, 6-0, 205, Sr.

LB — Garrett Brown, Glenbrook, 6-3, 235, Sr.

LB — Aaron Reddix, Plain Dealing, 5-10, 165, Sr.

DB — Isaiah Washington, Haynesville, 6-1, 160, So.

DB — Katrevrick Banks, Homer, 7-3, 180, St.

DB — Chase Sentell, Glenbrook, 6-2, 185, Sr.

DB — Omarion Carr, Arcadia, 6-3, 179, Sr.

P — Seth Mangrum, Glenbrook, 5-5, 150, Jr.

P — Eli Bray, Haynesville, 6-0, 165, So.

FLEX — Gregory Williams, Homer, 5-10, 180, Jr.

MVP — Katrevrick Banks, Homer

SECOND TEAM

OFFENSE

WR — Antravion Kinsey, Ringgold, 6-2, 140, Fr.

WR — Jackson Walker, Glenbrook, 5-8, 165, Jr.

WR — Brandon Williams, Homer, 5-11, Sr.

TE — Keizavion Woods, Haynesville, 6-2, 210, Jr.

TE — Ratrevious Crawley, Arcadia, 6-3, 215, Sr.

T — Kamarion Penegar, Haynesville, 6-1, 200, Sr.

T — Spencer Brantley, Glenbrook, 5-10, 200, Sr.

T — Jermonterious Daniels, Homer, 6-0, 195, Jr.

G — Nolan Still, Glenbrook, 6-1, 295, Fr.

G — Gage Shepherd, Homer, 6-2, 277, Sr.

G — Kentavious Watts, Haynesville, 6-2, 265, Sr.

C — Germerian Williams, Haynesville, 5-11, 230, Jr.

RB — Kalias Butler, Magnolia, 6-0, 195, Fr.

RB — Jayden Green, Haynesville, 5-8, 155, Jr.

RB — Aaron Reddix, Plain Dealing, 5-10, 165, Sr.

RB — Byruss Haynesville, 5-10, 150, Jr.

FL/W — Jordyn Wilson, Ringgold, 6-1, 155, Fr.

QB — Zyan Warren, Homer, 5-11, 315, Sr.

RS — Omarion Carr, Arcadia, 6-3, 179, Sr.

PK — Easton Sanders, Glenbrook, 6-2, 178, Jr.

ATH — Trevor Williams, Ringgold, 6-3, 155, Sr.

DEFENSE

DL — Jyshawn Marshall, Ringgold, 6-3, 240, Sr.

DL — Keithen Phillips, Magnolia, 5-10, 240, Sr.

DL — Jonathan Bryant, Glenbrook, 5-9, 225, Jr.

DL — Karson Crew, Homer, 6-0, 280, Fr.

DL — Kamarion Penegar, Haynesville, 6-1, 200, Sr.

LB — Byruss Burns, Haynesville, 5-10, 150, Jr.

LB — Keizavion Woods, Haynesville, 6-3, 210, Jr.

LB — Kalias Butler, Magnolia, 6-0, 195, Fr.

LB — Carlos Madden, Ringgold, 5-8, 185, Sr.

LB — Landry Powell, Glenbrook, 6-1, 190, Sr.

LB — Tayshaun Johnson, Arcadia, 5-9, 175, Jr.

DB — ZyKerius Fielding, Haynesville, 6-2, 155, Jr.

DB — Jayden Green, Haynesville, 5-8, 155, Jr.

DB — Jackson Waller, Glenbrook, 5-8, 165, Jr.

DB — Spencer Dunn, Homer, 5-11, 177, Jr.

P — Greg Shepherd, Homer, 6-3, 280, Sr.

FLEX — Tekyrian Abney, Arcadia, 6-0, 181, Jr.