All-District 1-3A boys basketball team

NOTE: The All-District team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Joseph Manning, Bossier

Kiondric Woodley, Mansfield

Cinco Bryant, Bossier

Fredtravious Benjamnin, Green oaks

Trent Colbert, Mansfield

MVP — Joseph Manning, Bossier

SECOND TEAM

Larance Davis, North Webster

Henry Googe, Loyola

Javon Johnson, Bossier

Nick Pavlick, Loyola

Nick Bailey, Mansfield

HONORABLE MENTION

Sedrick Applewhite, Bossier

William Buckner, Green oaks

Marcus Thomas, Green oaks

Delarrious Marshall, Green oaks

Tray Taylor, Loyola

Adrian Green, Mansfield

Jamarcus Stephens, North Webster