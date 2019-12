All-District 1-3A football team

Note: The All-District 1-3A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Offense

QB — Keith Baker, Green Oaks, Jr.

RB — Reese Ebarb, Loyola, Sr.

RB — Ja’me’s Sanders, Green Oaks, Jr.

RB — Decamerion Richardson, Bossier, Sr.

TE — Terrence Isaac Jr., Green Oaks, Jr.

R — Roc Hawthorne, North Webster, Sr.

R — DeColdest Crawford, Green Oaks, So.

R — Minnion Jackson, Green Oaks, Jr.

OL — Thomas Murphy, Loyola, Sr.

OL — Graham Mayeaux, Loyola, Sr.

OL — Michael Vinson, Green Oaks, Sr.

OL — Makeus Washington, Mansfield, Sr.

OL — Justin Davis, Mansfield, Jr.

RS — Jy’Ron Ellis, Green Oaks, Jr.

K — Matt Monsour, Loyola, Sr.

ATH — Scottie Johnson, North Webster, Sr.

P — Jordan Nelson, North Webster, Sr.

Defense

DL — Sam Szwak, Loyola, Jr.

DL — Joseph Mason, Green Oaks, Sr.

DL — Nick Spencer, Mansfield, Jr.

DL — Tyquendric Lane, North Webster, Jr.

LB — Ean Burch, Loyola, Jr.

LB — Jack Bodden, Loyola, Sr.

LB — Jaden Moore, Green Oaks, Jr.

LB — Jatereon Robinson, North Webster, So.

DB — Dyllan Williams, Loyola, Sr.

DB — Josh Jackson, Loyola, Sr.

DB — James Davis, Bossier, Sr.

DB — Decamerion Richardson, Bossier, Sr.

Flex — Peyton Haehn, North Webster, Jr.

OFFENSIVE MVP — Reese Ebarb, Loyola

DEFENSIVE MVP — Joseph Mason, Green Oaks

COACH OF THE YEAR — Steven Geter, Loyola

SECOND TEAM

Offense

QB — Jacob Lafitte, Loyola, So.

RB — Eddie Rollen, North Webster, Sr.

RB — James Davis, Bossier, Sr.

TE — Chase Jackson, Loyola, Jr.

R — AJ Taylor, Loyola, Sr.

R — Tray Taylor, Loyola, So.

R — Adrian Green, Mansfield, Jr.

OL — Garrett Reeves, North Webster, Sr.

OL — Sir micey Johnson, North Webster, Sr.

OL — Fred Moises, Bossier, Sr.

OL — Eli Poole, Loyola, Sr.

OL — Luke Albin, Loyola, Sr.

OL — Kenyatta Davis, Loyola, So.

OL — Carlus Griffith, Mansfield, So.

RS — Tray Taylor, Loyola, So.

K — Diego Lopez, Bossier, Sr.

ATH — Dillan Robinson, Mansfield, Jr.

P — Matt Monsour, Loyola, Sr.

Defense

DL — Dean Morgan, North Webster, Sr.

DL — Cody Kilgarlin, Loyola, Jr.

DL — Jonathan Durel, Loyola, Sr.

DL — Jatavius Crump, Mansfield, Jr.

LB — Antravius Perry, Mansfield, Jr.

LB — Jamie Scroggins, Mansfield, Sr.

LB — Luke Hamiter, Loyola, Sr.

LB — Keishawn Wyatt, Mansfield, Sr.

LB — Rico St. Fleur, Bossier, Sr.

DB — L’sean Thomas, Green Oaks, Sr.

DB — Jy’Ron Ellis, Green Oaks, Jr.

DB — Roc Hawthorne, North Webster, Sr.

DB — Dequeldrick Thomas, Mansfield, Fr.

Flex — Michael Kee, Loyola, Jr.

HONORABLE MENTION

Green Oaks — D’sean Thomas, Javion Marshall, Markuel Jones, Kelvionne Chism, Jamarcia Smith, Donta Jones, Christopher Larry

Bossier — Coleman Beeson, Jerry Anderson

Loyola — Brandon Williams, Pierce Jackson, Neo Brock, Ellis Thompkins

North Webster — J’rhel Gipson, Marsayvion McDaniel, Isiah Johnson, Jacobrius Walker, William Chandler, Ty Modisette

Mansfield — Justin Howard, Keonte Anderson