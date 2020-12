All-District 1-3A football team

Note: The All-District 1-3A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Keith Baker, Green Oaks, Sr.

RB — Ja-me’s Sanders, Green Oaks, Sr.

RB — Tyreke Williams, North Webster, Sr.

RB — Monquavaris Wells, Mansfield, Jr.

RB — Dyllan Robinson, Mansfield, Sr.

TE — Josh Ford, Mansfield, Sr.

WR — Adrian Green, Mansfield, Sr.

WR — De’Coldest Crawford, Green Oaks, Jr.

WR — Makhi Tanner, Bossier, Sr.

WR — Terrence Isaac Jr., Green Oaks, Sr.

WR — Tray Taylor, Loyola, Jr.

OL — Carlus Griffin, Mansfield, Jr.

OL — Drew Hutchinson, North Webster, Jr.

OL — Javion Marshall, Green Oaks, So.

OL — Justin Davis, Mansfield, Sr.

OL — Tyee Modisette, North Webster, Jr.

ATH — Jaylon Jackson, Green Oaks, Jr.

DEFENSE

DL — Donavyn Brown, Green Oaks

DL — Joshua Harris, Green Oaks

DL — Latavius Crump, Mansfield, Sr.

DL — Sam Szwak, Loyola, Sr.

DL — Tyquendric Lane, North Webster, Sr.

LB — Autravious Perry, Mansfield, Sr.

LB — Ean Burch, Loyola, Sr.

LB — Jaden Moore, Green Oaks, Sr.

LB — Jontarion Robinson, North Webster, Jr.

LB — Payton Haehn, North Webster, Sr.

DB — Geoderrial Williams, Green Oaks, Sr.

DB — Jamarcus Stephens, North Webster, Jr.

DB — Larance Davis, North Webster, Sr.

DB — Michael Stevenson, Mansfield, Sr.

FLEX — James Beckman, Loyola, Sr.

SPECIALISTS

RS — Tray Taylor, Loyola, Jr.

K — Avain Smith, Loyola, Sr.

P — Avain Smith, Loyola, Sr.

OFFENSIVE MVP — Jaylon Jackson, Green Oaks

DEFENSIVE MVP — Joshua Harris, Green Oaks

COACH OF THE YEAR — Terrence Isaac, Green Oaks

SECOND TEAM

OFFENSE

QB — Coleman Beeson, Bossier, Sr.; Dakeldrick Thomas, Mansfield, So.; Jacob Lafitte, Loyola, Jr. TE — Brooks Rodgers, Loyola, So.; Jatavion Robinson, North Webster, Jr. OL — Javasiya Baulkman, Green Oaks, Jr.; Jaylen Vance, Mansfield, Jr.; William Chandler, North Webster, Sr. ATH — Jamarcus Stephens, North Webster, Jr.

DEFENSE

DL — Justin Howard, Mansfield, Sr.; Kelvionne Chism, Green Oaks. LB — Dyllan Robinson, Mansfield, Sr.; Telly Gay, Green Oaks, Sr. DB — Alec Snell, Loyola, Sr.; Jaconbreious Walker, Green Oaks, Jr.; Jared Savannah, Loyola, Sr.; Jyron Ellis, Green Oaks, Sr.; Nathan Lirette, Loyola, Sr. FLEX — JoeNathan Jamerson Green Oaks, Jr.

SPECIALISTS

RS — Jyron Ellis, Green Oaks, Sr. P — Blayne Farmington, North Webster, Sr.

HONORABLE MENTION

Bossier — Christian Johnson, Bossier, DE; Avery Williams, Bossier, DB

North Webster — Blayne Farrington, Jahrel Gibson, Tyrese Jones, Jacob Carter, Cooper Sanders

Green Oaks — Chartez Green, DL; Ladarren Wallace, DL; Kashaun Green, DL; Zachon Miller, LB

Mansfield — Dequinton Robinson, WR; Nick Spencer, LB; Jordan Milton, DL; Mikel London, DL

Loyola — Van VanNorman, WR; Troy Mosley, OL; Cody Kilgarlin, DL; Reagan Coyle, DB