All-District 1-3A football team

Note: The All-District 1-3A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Jacob Lafitte, Loyola, Sr.

RB — Trace Wall, Loyola, Jr.

RB — Jamarcus Stephens, North Webster, Sr.

RB — Monquavaris Wells, Mansfield, Sr.

TE — Nick Bailey, Mansfield, Jr.

WR — Jalen Thornton, Bossier, Sr.

WR — Jaylon Jackson, Green Oaks, Sr.

WR — Tray Taylor, Loyola, Sr.

WR — D’Quinton Robinson, Mansfield, Sr.

OL — Javion Marshall, Green Oaks, So.

OL — Will Rayburn, Loyola, Sr.

OL — Koren Jackson, Loyola, Sr.

OL — Carlus Griffin, Mansfield, Sr.

OL — Drew Hutchinson, North Webster, Sr.

OL — Jacob Carter, North Webster, Jr.

DEFENSE

DL — Sedric Applewhite Jr., Bossier, Sr.

DL — Kenyatta Davis, Loyola, Sr.

DL — Andrew Defatta, Loyola, Jr.

DL — Devontre Brewer, North Webster, Jr.

DL — Keyuntae Anderson, Mansfield, Jr.

LB — Christian Johnson, Bossier, Jr.

LB — Travis Lewis, Green Oaks, Jr.

LB — Cooper Defatta, Loyola, Jr.

LB — Jatarion Robinson, North Webster, Sr.

DB — Emmanual McIntyre, Mansfield, Sr.

DB — Jamarcus Stephens, North Webster, Sr.

DB — Cameron Carradine, Bossier, Sr.

DB — De’Coldest Crawford, Green Oaks, Sr.

DB — Jacobreious Walker, North Webster, Sr.

FLEX — Trey Dewitt, Mansfield, Jr.

FLEX — Joe’Nathan Jamerson, Green Oaks, Sr.

ATHLETE

Monquavaris Wells, Mansfield, Sr.

SPECIALISTS

RET — Jacobreious Walker, North Webster, Sr.

K — Jacob Lafitte, Loyola, Sr.

P — Jacob Lafitte, Loyola, Sr.

OFFENSIVE MVP — Jacob Lafitte, Loyola

CO-DEFENSIVE MVPs — Sedric Applewhite Jr., Bossier; Jamarcus Stephens, North Webster

SECOND TEAM

OFFENSE

QB — Carlos Butler, Bossier, Sr.

QB — Dakeldrick Thomas, Mansfield, Jr.

RB — Jaylyn Williams, Bossier, Sr.

RB — Cooper Sanders, North Webster, Sr.

TE — Jude Gaitan, Loyola, So.

WR — Seth Dehart, North Webster, Sr.

WR — Marquis Harris, Bossier, Sr.

OL — Jerode Meed, Bossier, Sr.

OL — Caleb Jackson, Mansfield, Sr.

OL — Ty New, North Webster, Jr.

OL — Ty Modisette, North Webster, Sr.

DEFENSE

DL — Keshaun Green, Green Oaks, Jr.

DL — Garrett Brown, North Webster, Sr.

DL — Terrance Pegues, Mansfield, So.

LB — Marlo Williams, Green Oaks, Jr.

LB — Jude Gaitan, Loyola, So.

LB — Haven Garza, North Webster, Jr.

LB — Sirkeitherin Butler, Mansfield, Sr.

DB — Kameron Manning, Bossier, So.

DB — Ja’karvis Guice, Bossier, Jr.

DB — Delarious Marshall, Green Oaks, So.

DB — Tray Taylor, Loyola, Sr,

FLEX — Hunter Price, Loyola, Sr

ATHLETE

Tray Taylor, Loyola, Sr.

SPECIALISTS

RET — De’Coldest Crawford, Green Oaks, Sr.

RET — Tray Taylor, Loyola, Sr.

K — Cristobal Cruz, Bossier, Jr.

P — Cristobal Cruz, Bossier, Jr.

P — Joseph Carroll, Green Oaks, Jr.

HONORABLE MENTION

QB — Collin Mckenzie, North Webster, Jr. WR — Joseph Manning, Bossier, Sr. TE — Xander Thomason, North Webster. OL — Keith Hall, Bossier, So.; Keven Richardson, Green Oaks, So.; Andrew Defatta, Loyola, Jr.; Jaylon Vance, Mansfield, Sr.; Marcos Montano, Bossier; Joshua McDonald, Mansfield. ATH — Joseph Manning, Bossier, Sr.; Cooper Sanders, North Webster, Sr. DL — Jerimiah Eckles, Mansfield, So.; Joe’Nathan Jamerson, Green Oaks, Sr.; Robert Anderson, Bossier; Ty’Keem McDonald, Bossier; Akevious Glover, North Webster; Mason Jackson, North Webster. LB — Bre’lin Harris, Bossier; Juan Guadiana, Bossier DB — D’Angelo Garner, Bossier; Jaylon Thomas, North Webster; Caleb Hogan, Mansfield.