All-District 1-4A boys basketball team

Note: The All-District 1-4A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Tahj Roots, Bossier, Sr.

DeCedric Webb, Huntington, Sr.

Chris Carpenter, Huntington, Sr.

CJ Shiflett, Evangel Christian, So.

CJ Mason-Jones, Booker T. Washington, Jr.

Co-MVPs — Tahj Roots, Bossier; DeCedric Webb, Huntington

SECOND TEAM

Javon Johnson, Bossier, Jr.

Stafford Bailey, Minden, Sr.

De’kaveon Taylor, Huntington, Sr.

Brandon Henderson, Woodlawn, So.

Jayden Easter, Booker T. Washington, Sr.

HONORABLE MENTION

Bossier — Kerel Woods, Lakavin Thomas

Booker T. Washington — Taboyous Anderson, Brian French

Evangel Christian — Jecal Bryant, Braylen Clark, Tomario Thomas

Huntington — Kentravis Green, Oshamar Hall

Minden — MiJai Batton, Jaylin Williams

North DeSoto — Connor Davis