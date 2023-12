All-District 1-4A football team

Note: The All-District 1-4A team was selected by the district’s coaches.

OFFENSIVE MVP — Luke Delafield, North DeSoto, So.

DEFENSIVE MVP — Lake Bates, North DeSoto, Sr.

COACH OF THE YEAR — Dennis Dunn, North DeSoto

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Luke Delafield, North DeSoto, So.

RB — Marcus Willis, Huntington, Sr.

RB — Trysten Hopper, North DeSoto, Sr.

RB — Kenny Thomas, North DeSoto, So.

WR — Brandon Henderson, Woodlawn, Jr.

WR — Cole Cory, North DeSoto, Jr.

WR — Landry Wyatt, North DeSoto, Sr.

WR — Tucker McCabe, Northwood, Sr.

WR — Parker Fulghum, Evangel Christian, Sr.

TE — Michael Casey, Huntington, Sr.

OL — Jacob Carpenter, Evangel Christian, Sr.

OL — Quantravious Bradford, Huntington, Sr.

OL — Jonathan Bradford, Minden, Jr.

OL — Gage Caskey, North DeSoto, Sr.

OL — Conner Roberts, North DeSoto, Sr.

ATH — Isaiah Kennedy, Woodlawn, Sr.

KR — Brandon Henderson, Woodlawn, Jr.

K — Kent Kaegen, Evangel Christian, Jr.

P — Hutson Hearron, Northwood, Sr.

DEFENSE

DL — Gabe Reliford, Evangel Christian, Sr.

DL — Demetrius Robinson, Minden, Jr.

DL — Coronado Davis, North DeSoto, Sr.

DL — Jatarion Montgomery, Huntington, Jr.

LB — Jamal Jordan, Evangel Christian, Sr.

LB — Brian McMillian, North DeSoto, Sr.

LB — Andrew Houston, BTW, Sr.

LB — JaMarcus Walker, Northwood, Sr.

DB — Lake Bates, North DeSoto, Sr.

DB — Tyler Welch, Huntington, Jr.

DB — Corbyn Cross, North DeSoto, Sr.

DB — Brandon Henderson, Woodlawn, Jr.

DB — Elijah Crawford, Northwood, Sr.

ATH — Jakobe Jackson, Minden, Sr.

SECOND TEAM



OFFENSE

QB — Parker Fulghum, Evangel Christian, Sr.

RB — Quinton Wilson, Woodlawn, Jr.

RB — Damari Drake, Evangel Christian, So.

RB — Dunovan Robinson, Minden, Jr.

WR — Tyreek Robinson, Evangel Christian, Sr.

WR — Kaleb Tucker, Huntington, Jr.

WR — Cameron Mitchell, Minden, Sr.

WR — Jamarion Washington, Huntington, Jr.

TE — Jaxon Bentzler, Northwood, Jr.

OL — Sha’kelvion Johnson, BTW, Jr.

OL — Kevion Henry, Huntington, Jr.

OL — BryanRodriguez, Huntington, Sr.

OL — Garrett Dooly, Minden, Jr.

OL — James Williams, Minden, Jr.

OL — Royuan Jackson, Huntington, So.

ATH — Jakobe Jackson, Minden, Sr.

KR — Tyreek Robinson, Evangel Christian, Sr.

K — Dakota Denney, North DeSoto, Fr.

P — Anthony Bryant, Woodlawn, Sr.

DEFENSE

DL — Marcus Palmer, Woodlawn, Jr.

DL — Nehemiah Barrett, Huntington, Jr.

DL — Jaden Terry, Northwood, Sr.

DL — Kaleb Duncan, Evangel Christian, Jr.

DL — Konnor Watson, North DeSoto, Jr.

LB — Damari Drake, Evangel Christian, So.

LB — Kaleb Carter, North DeSoto, Sr.

LB — Derrick Edwards, Huntington, Sr.

LB — Jeremiah Reed, Northwood, Sr.

LB — Anthony Bryant, Woodlawn, Sr.

DB — T’Ziah Glenn, Evangel Christian, Sr.

DB — Jacob Wilson, Evangel Christian, Sr.

DB — Jakobe Jackson, Minden, Sr.

DB — Jaylen O’Neal, BTW, Jr.

DB — Kaxavion Cowthorn, Huntington, Sr.

ATH — Jeremiah Robinson, Huntington, Jr.

HONORABLE MENTION

Bossier — RB LeBrandon Davis; OL Tykeithen Johnson; OL Jha’kharea Marshall; DL Caden Williams; DL Charles Prim; LB Denzell Kirkdendoll; DB Randy Robinson.

BTW — OL Carlos Draper; DL Cardell Marston; DL Montravion Chatman; DL Jacobee Fitzpatrick; LB Cedric Dennis; DB TraTayvious Lewis; Athlete Vontravious Moore

Evangel Christian — RB Josh Isaac; FB Matthew Jarrett; WR Ryan Morriss; OL Donnie Shavers; OL Christian Speight; OL Tristian Santoro; OL Caleb Diggs; DL Kris Jenkins; DL Ashton Dawson; DB Johnny Casey; DB Kennedy Calhoun; DB Jayden Ralphiel

Huntington — WR Preston Summage; TE Jimmy Anderson; OL Zachary Singleton; DL Hakeem Norman; DL Bryan Rodriguez; DB William Daughtery; DB Ja’Cole Warren

Minden — TE Nolan Garms; OL Denarius Crowe; DL Jarvis Davis; LB Landyn Huddleston; LB Alderick Edwards; DB Brian Turner; DB Keithric Kimble

North DeSoto — TE Tucker Brewster; OL John David Murray; OL Nate Dubroc; LB Lincoln Hooper; DB Raidon Smith; DB Dylan Compton

Northwood — QB Huston Hearron; TE John Sneed; WR Jalil Wainwright; WR Desmond Harris; OL Beau Brady; DL Kaleb Hauser; DL Devin McKenna; LB Christian Blackmon; DB Jeremiah Johnson; DB James Hollingsworth

Woodlawn — WR Jaiyon Allen; WR DJ Bates; OL Omarion Houston; DL Donovan Reliford; LB Shadrick Jones; DB Semaj Snow