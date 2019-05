All-District 1-4A softball team

NOTE: The All-District 1-4A team was selected by the district’s coaches.

Pitcher — Lexi Hutchins, North DeSoto, Sr.

Catcher — Olivia Oliphint, Benton, Jr.

Catcher — Taylor Christian, North DeSoto, Sr.

Infield — Britlyn Garrett, North DeSoto, Sr.

Infield — Amber Giddens, North DeSoto, Sr.

Infield — Laken Martin, North DeSoto, Sr.

Infield — Kensey Brown, Northwood, Sr.

Infield — Reagan Lee, Minden, Jr.

Infield — Anna Claire Kratzer, Benton, Jr.

Infield — Madison Wells, Benton, Jr.

Outfield — Sheridin Loe, North DeSoto, Jr.

Outfield — Emily Angelo, Benton, So.

Outfield — Gabby Holida, Northwood, Jr.

Outfield — Hailey McKnight, Northwood, Fr.

Outfield — Shanie Freelon, Minden, Sr.

Utility — Madi Simms, Benton, Jr.

DP — Leia Watson, Huntington, So.

MVP — Bailey McMillian, North DeSoto, Sr.

COACH OF THE YEAR — Lori McFerren, North DeSoto

SECOND TEAM

Pitchers — Gracie Dupont, Northwood, Fr.; Hannah Ward, Northwood, Fr.; Kaniya Moore, Huntington, Fr; Gabby Salas, Caddo Magnet, Fr. Catcher — Jasareya Lattin, Caddo Magnet, So. Infielders — Addy Parker, Northwood, Jr.; Halie Waters, North DeSoto, Sr.; Jo Jo Fletcher, Benton, Jr.; Ella Floyd, Minden, Fr.; Zimaya Manning, Minden, Sr.; Britnay Maiden, Huntington, Jr.; Danielle Robinson, Huntington, Fr.; Maddie Shows, Magnet, Fr. Outfielders — Camryn Cook, Northwood, Sr.; Kayleigh Harrison, Northwood, So.; Whitley Martin, North DeSoto, So.; Draydin Ferguson, North DeSoto, Sr.; Rylie Roberson, Benton, Sr.; Aerial Rogers, Huntington, Sr.; Olivia McKenzie, Minden, Fr. Utility: Arlexia Washington, Woodlawn, Jr.