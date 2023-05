All-District 1-5A baseball team

Note: The All-District 1-5A team was selected by the district’s coaches. Stats are in district play.

FIRST TEAM

P — Kevin Robinson, Byrd, Sr. (4-2, 1.96 ERA, 35 1/3 I, 17 K, 1 BB)

P — Carter White, Airline, Jr. (3-1, 3.18 ERA, 22 I, 22 K, 9 BB)

P — Sawyer Simmons, Benton, Sr. (4-0, 2.33 ERA, 24 I, 35 K, 21 BB)

P — Austin Anderson, Haughton, Sr. (3-3, 4.39 ERA, 22 1/3, 30 K, 10 BB)

P — Jackson Bleich, Captain Shreve, Sr. (1-0, 2.33 ERA, 18 I, 14 K, 8 BB)

C — Zach Schoenborn, Parkway, Sr. (.357 A, .460 OBP, 4 2B, 7 RBI, 6/10 CS, .958 FP)

1B — Walker Wicklund, Captain Shreve, Sr. (.467 A, .490 OBP, 4 2B, 1 3B, 1 HR, 11 RBI, 1-1, 9 1/3 I, 0.0 ERA)

2B — Brock Laird, Natchitoches Central, So. (.432 A, .571 OBP, 3 2B, 3 3B, 2 HR, 12 RBI, 9 SB)

3B — Clayton Brandon, Airline, Sr. (.457 A, .537 OBP, 2 3B, 4 RBI, 4 SB)

SS — Alex Dupuy, Natchitoches Central, Sr. (.410 A, .540 OBP, 4 2B, 6 RBI, 9 SB, 2 SV, 10 1/3 I, 2.71 ERA, 19 K, 6 BB)

OF — Colin Rains, Haughton, Sr., (.409 A, .500 OBP, 4 2B, 2 3B, 1 HR, 11 RBI)

OF — Barrett Newman, Parkway, Sr. (.467 A, .575 OBP, 6 2B, 12 RBI, 7 SB)

OF — Collin Wiggins, Airline, Sr. (.436 A, .511 OBP, 4 2B, 1 3B, 6 RBI)

OF — Bryson Pierce, Benton, Jr. (.436 A, .520 OBP, 1 2B, 2 3B, 2 HR, 13 RBI, 6 SB, 3-1, 18 I, 2.72 ERA, 30 K, 9 BB)

OF — Trenton Lape, Parkway, Sr. (.364 A, .477 OBP, 4 2B, 3 HR, 14 RBI, 10 SB,

DH — Cole Weir, Benton, Sr. (.357 A, .472 OBP, 1 2B, 1 3B, 10 RBI, 3 SB)

UTIL — Kenner Lauterbach, Benton, Sr. (.415 A, .500 OBP, 2 2B, 13 RBI, 4 SB, .954 FP)

UTIL — Hudson Brignac, Benton, Jr. (.444 BA, .536 OBP, 3 2B, 2 3B, 10 RBI, 3 SB, .963 FP)

UTIL — Cale Latimer, Benton, Sr. (.364 A, .549 OBP, 5 2B, 1 HR, 15 RBI, 1 SB, 2-2, 1 SV, 17 1/3 I, 1.21 ERA, 18 K, 6 BB)

UTIL — Dillon Braxton, Natchitoches Central, So. (.296 A, .441 OBP, 3 2B, 1 3B, 12 RBI)

PLAYER OF THE YEAR — Walker Wicklund, Captain Shreve

PITCHER OF THE YEAR — Sawyer Simmons, Benton

COACH OF THE YEAR — Dane Peavy, Benton

SECOND TEAM

P — Bryson Pierce, Benton, Jr.

P —Sean Waits, Parkway, Jr.

P — Colton Smith, Parkway, Jr.

P — Evan Wendrock, Airline, Jr.

P — Hunter Goodman, Natchitoches Central

C — Lake Lambert, Byrd, Sr.

1B — Cale Latimer, Benton, Sr.

2B — Abel Thetford, Parkway, So.

3B — Shawn Driggers, Parkway, Jr.

SS — Caleb Brown, Haughton, Jr.

OF — Christian Turner, Haughton, So.

OF — Brady Blaylock, Benton, Sr.

OF — Brooks Brossette, Byrd, Sr.

OF — Hunter Willis, Captain Shreve, Sr.

DH — Hayden Hoffpauir, Byrd, Sr.

UTIL — Andrew Sharp, Captain Shreve, Fr.

UTIL — Jordan Green, Captain Shreve, Sr.

UTIL — Brandon Levy, Parkway, Sr.

UTIL — Gavin Jacobs, Benton, Sr.

UTIL — Jayden Booker, Southwood, Sr.