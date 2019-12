NOTE: The All-District 1-5A football team was selected by the district’s coaches.

OFFENSIVE MVP — Alex Garcia, QB, Airline, Jr.

DEFENSIVE MVP — Evan Hicks, DL, Captain Shreve, Sr.

COACH OF THE YEAR — Bo Meeks, Airline

FIRST TEAM

Offense

QB — Peyton Stovall, Haughton, Jr.

RB — Cameron Barnett, Benton, Sr.

RB — DJ Fleming, Captain Shreve, Sr.

WR — Daniel Smith, Airline, Sr.

WR — Kevin Pouncy, Airline, Sr.

WR — Malik Antwine, Benton, Sr.

WR — Tristan Sweeney, Haughton, Sr.

WR — CJ McWilliams, Haughton, Sr.

TE — Matthew Whitten, Haughton, Sr.

OL — Craig Ross, Airline, Sr.

OL — Trey Winkler, Benton, Sr.

OL — Josh Courtney, Byrd, Jr.

OL — Tim Lester, Byrd, Sr.

OL — Mark Mitchell, Captain Shreve, Sr.

ATH — Kendrick Law, Captain Shreve, So.

K — Jackson Tinkis, Airline, Jr.

P — Alex Auer, Captain Shreve, Jr.

P — Mark Green, Parkway, Sr.

Defense

DL — Devarrick Woods, Airline, Jr.

DL — Cade Waites, Benton, Jr.

DL — Carson Bruno, Byrd, Jr.

DL — Evan Hicks, Captain Shreve, Sr.

DL — Rheema Getter, Captain Shreve, Sr.

DL — Nick Allen, Captain Shreve, Sr.

DL — Khaylon Chapple, Haughton, Sr.

DL — Deangelo McCoy, Parkway, Sr.

LB — Fred Manning, Airline, Jr.

LB — Ashur Hall, Benton, Jr.

LB — Makarious Brown, Byrd, Jr.

LB — Cameron Davis, Captain Shreve, Sr.

LB — Jake St. Andre, Haughton, Jr.

LB — Shamar Spikes, Natchitoches Central, Sr.

LB — Adam Johnson Jr., Parkway, Sr.

DB — Brandon Marshall, Airline, Sr.

DB — Brian Marshall, Airline, Sr.

DB — Luke Miletello, Byrd, Jr.

DB — Liquesni October, Captain Shreve, Sr.

DB — Malik Carey, Captain Shreve, Sr.

DB — Jacob Stephens, Haughton, Sr.

DB — Isaiah Robinson, Parkway, Sr.

Flex — Kai Thomas, Captain Shreve, Sr.

Ret — Artis Cole, Benton, Sr.

SECOND TEAM

Offense

QB — Cameron Felt, Byrd, Sr.

RB — Venzell Thompson, Byrd, Jr.

RB — Keyshawn Davis, Haughton, Sr.

RB — Rodney Robinson, Natchitoches Central, Sr.

WR — Devin Bilbo, Airline, Jr.

WR — Artis Cole, Benton, Sr.

WR — Zaquis Rogers, Captain Shreve, Sr.

WR — Jalun Reed, Parkway, Jr.

TE — Quincy Jones, Parkway, Jr.

OL — Daimian McDowell, Airline, Jr.

OL — Hayden Howard, Airline, Jr.

OL — James Rushing, Byrd, Sr.

OL — Ben Delouche, Captain Shreve, Jr.

OL — Peyton Bates, Haughton, Jr.

OL — Zach Wallace, Parkway, Sr.

OL — Kerry Davis, Southwood, Sr.

K — RJ Moore, Benton, So.

Defense

DL — Christian Carradine, Airline, Sr.

DL — Davis Sellers, Benton, So.

DL — Cole Norwood, Captain Shreve, Sr.

DL — Thad Clawson, Haughton, Jr.

DL — Jaden Hare, Natchitoches Central, Jr.

DL — Trenton Defatta, Parkway, Jr.

DL — Alijah Reed, Southwood, Sr.

LB — Xavier Anderson, Airline, Sr.

LB — Dylan Turner, Haughton, Jr.

LB — John Waskom, Natchitoches Central, Sr.

LB — Conner Norcross, Parkway, Jr.

LB — Ty Shelton, Parkway, Jr.

DB — Tracy Hudson, Airline, Jr.

DB — Hunter Rice, Airline, Sr.

DB — Braden Hermes, Byrd, Jr.

DB — RJ Poland, Byrd, Sr.

DB — Drake Mandina, Captain Shreve, Sr.

DB — LaTyler Hayes, Captain Shreve, Sr.

DB — Jonathan Stephens, Haughton, Sr.

DB — Jaylin White, Natchitoches Central, Sr.

Flex — Ferman Walker, Natchitoches Central, Jr.

Ret — Micah Mahoney, Southwood, Fr.

HONORABLE MENTION

Haughton — Elijah Rochon, WR, Jr.; Peyton Polk, OL, Fr.; Cade Ebarb, DL, Jr.; Sean Hardison, LB, Jr.; Bryan Feaster, LB, Sr.; Logan Wilkerson, DB, Jr.; Dylan Frazier, DB, Sr.

Natchitoches Central — Jacoby Timms, DL, Sr.; David Dumars, DL, Sr.; Caylin Demars, LB, Sr.

Captain Shreve — Adrian March, LB, Sr.

Byrd — William Berry, RB, Jr.; Kellum Humphrey, WR, Jr.; Gabe Talley, DL, Sr.; James Corinio, DL, Sr.

Benton — Charlie Nance, OL, So.; Tyler Ivy, DB, Sr.

Airline — Jamal Johnson, RB, Sr.; Rovelle Young, RB, Jr.; Thomas Williams, WR, Sr.; Allen Martinez, OL, Sr.; Triveon Wilkins, DL, Sr.; Ben Dillon, DL, Sr.; Donnie Dunn, DL, Sr.; Melvin Smith, DB, Sr.; Christian Jones, DB, Sr.

Southwood — Deon Wiggins, Kevin Pettis, Tray Walker, Javion Granger, Marcus Batts, Kenyon Williams

Parkway — Terrence Murray, DL, Sr.; Dariusz Patterson, DB, Jr.; Malik Cooper, DB, Sr.; Anthony Watson, LB, Jr.; Palmer Hearne, LB, Jr.; David Bennett, FB, Sr.; Justyn Brossett, OL, Sr.