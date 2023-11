All-District 1-5A football team

Note: The All-District 1-5A team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

OFFENSE

QB — Ben Taylor, Airline, 6-1, 180, Jr.

RB — Greg Manning, Benton, 5-8, 165, Sr.

RB — Jamarlon Otis, Captain Shreve, 5-9, 185, Jr.

RB — Antonio Gladney, Parkway, 5-10, 185, So.

TE — Bob Patterson, Airline, 6-0, 190, Sr.

WR — Jarvis Davis Jr., Airline, 5-8, 165, Jr.

WR — Bryson Broom, Airline, 5-10, 185, Sr.

WR — Trey Smith, Benton, 6-1, 185, Sr.

WR — Camryn Davis, Natchitoches Central, 5-10, 170, Sr.

OL — Josh Allen, Airline, 5-10, 210, Jr.

OL — Travis Flowers, Benton, 5-10, 265, Sr.

OL — Noah Slaughter, Byrd, Sr.

OL — Devin Harper, Captain Shreve, 6-6, 290, Sr.

OL — Lionel Prudhomme, Captain Shreve, 6-4, 295, Sr.

OL — Caleb Randolph, Captain Shreve, 5-11, 250, Jr.

OL — Ethan Plunkett, Parkway, 5-11, 230, Jr.

OL — Joe Cryer, Natchitoches Central, Sr.

K — Aeron Burrell, Parkway, 6-2, 190, Sr.

P — John Chance, Captain Shreve, 6-1, 200, Sr.

ATH — Tre’ Jackson, Airline, 5-8, 175, Sr.

MVP — Ben Taylor, Airline

DEFENSE

DL — Myaun Carey, Benton, 6-0, 260, Jr.

DL — Greg Webb, Captain Shreve, 6-1, 245, Sr.

DL — Brayden Woods, Natchitoches Central, 6-4, 215, Sr.

DL — BJ Patterson, Parkway, 6-0, 300, Sr.

DL — DD Oliver, Parkway, 6-3, 275, Jr.

LB — Sincere Walker, Airline, 6-1, 200, Sr.

LB — Cole Austin, Benton, 5-10, 180, Jr.

LB — Amaray Brown, Parkway, 5-7, 175, Sr.

LB — Landen Lee, Captain Shreve, 5-11, 200, Sr.

DB — Jeremiah Boudreaux, Airline, 6-2, 170, Sr.

DB — EJ McDonald, Captain Shreve, 6-2, 175, Sr.

DB — Carmaro Mayo, Parkway, 5-9, 175, Jr.

DB — Miller Malley, Benton, 5-11, 180, Jr.

FLEX — Jayden Gladney, Airline, 6-0, 175, Jr.

MVP — EJ McDonald, Captain Shreve

SECOND TEAM

OFFENSE

QB — Quortini Beaner, Captain Shreve, 6-0, 195, Sr.

RB — Malachi Johnson, Byrd, Jr.

RB — Desmond Simmons, Byrd, Jr.

RB — Chris Mayes, Haughton, 5-10, 165, Sr.

RB — Zion Thompson, Natchitoches Central, 5-9, 170, Sr.

TE — Cody Wilhite, Benton, Sr.

WR — Jalen Lewis, Haughton, 5-11, 170, Sr.

WR — Jordan Wiggins, Captain Shreve, 5-11, 180, Sr.

WR — Dillon Braxton, Natchitoches Central, 5-9, 175, So.

WR — Jackson Jones, Benton, Jr.

WR — Jayden Lewis, Parkway, Jr.

OL — Witt VanHoy, Benton, Jr.

OL — Dylan Gillie, Byrd, Sr.

OL — Jeremiah Williams, Parkway, 6-1, 390, Sr.

OL — Javion Marshall, Captain Shreve, 6-3, 330, Sr.

OL — Rimarria Davis, Haughton, 5-10, 230, Jr.

OL — Ashton Player, Southwood, 6-2, 250, Sr.

OL — Nathan Hill, Airline, 6-5, 250, Sr.

K — John Chance, Captain Shreve, 6-1, 200, Sr.

P — Abram Murray, Byrd, Sr.

ATH — Jeff King, Benton, Sr.

DEFENSE

DL — Demarcus King, Benton, So.

DL — Landon Mosley, Captain Shreve, 5-10, 230, Sr.

DL — Cade Givens, Captain Shreve, 6-0, 260, Jr.

DL — Darrell Cottonham, Byrd, Jr.

DL — Travail Hamilton, Southwood, 6-4, 275, Sr.

LB — Bennie Walters, Benton, Sr.

LB — Ashron Fullwood, Byrd, Sr.

LB — Aydin Ashworth, Airline, 5-10, 165, Sr.

LB — Peyton Houston, Captain Shreve, 5-10, 190, Jr.

LB — Shamichael Johnson, Southwood, 6-0, 190, Sr.

DB — Kaiden Abraham-Miller, Byrd, Jr.

DB — Jamarcea Plater, Captain Shreve, 5-9, 165, So.

DB — Ashtin Jackson, Parkway, 6-1, 174, Sr.

DB — Landon Brossett, Natchitoches Central, 5-9, 165, Sr.

FLEX — Brayden Linton, Airline, 6-0, 175, Sr.

HONORABLE MENTION

Airline — Brandon Cooper, RB; DJ Allen, RB; Josh White, OL; Cameron Stuman, OL; Kaleb Williams, OL; James Kembral, DL; Champ Endris, LB; Braylon Jackson, LB; Jeremiah Epps, DB

Benton — Tyler Thomas, DB; Case Austin, DB

Byrd — Desmond Simmons, RB; Abram Murray, K; Sam Greer, LB

Captain Shreve — Keaton Flowers, WR; Greg Haley, WR; Kiaron Brossett, Captain Shreve, WR; Andre Campbell, OL; Kyron Wilson, LB; Amarion Storey, LB; Chris Peyton, TE; Antonio Thornton, ATH; J’Shaun Youngblood, DB

Haughton — Christian Turner, QB; Jamarion Montgomery, WR; Zu Davis, WR; Tucker Melton, OL; Bryson Hinkie, LB; Austin Walton, DB; Andrew Markray, DB

Natchitoches Central — Owen Smith, QB

Parkway — Kaleb Williams, QB; Phat Mayweather, WR; Dolan Williams, OL; Jason Nall, DL; Carter Wells, DB

Southwood — Jordan Stewart, OL; Detonion Arkansas, WR