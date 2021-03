All-District 1, Division II girls soccer team

NOTE: The All-District team was selected by the district’s coaches.

OVERALL CO-MVPS — Aila Yurochko, Caddo Magnet, Sr.; Madeline Milton, Haughton, Sr.

OFFENSIVE MVP — Jamie Willis, Benton, So.

DEFENSIVE MVP — Madison Ersoff, Caddo Magnet, Sr.

COACH OF THE YEAR — John Lee, Caddo Magnet

FIRST TEAM

Forward — Ella Slack, Magnet, Sr.

Forward — Ella Glover, Minden, Sr.

Outside Mid/Wing — Skye Reynolds, Magnet, Sr.

Outside Mid/Wing — Alyssa Taylor, Haughton, Jr.

Outside Mid/Wing — Caroline Cannon, Benton, Sr.

Center Mid — Maddy Myers, Magnet, Jr.

Center Mid — Payton Elwell, Haughton, Sr.

Center Mid — Cameron Smith, Minden, Fr.

Center Mid — Emerson Foster, Benton, Jr.

Defender — Abby Beasley, Magnet, Jr.

Defender — Gracie Willis, Benton, Jr.

Defender — Grissell Banegas, Northwood, So.

Defender — Tiuana Bradford, Huntington, Jr.

Goalkeeper — Hannah Hensley, Northwood, So.

SECOND TEAM

Forwards — Audrey Jordan, Magnet, Fr.; Lexie Bouillon, Benton, So. Outside Mids/Wings — Aleah Meijas, Northwood, Sr.; Kailey Gilliam, Minden, Sr. Center Mids — Bailey Cazares, Magnet, Sr.; Caroline Wilemon, Magnet, So.; Reese Miller, Benton, Sr. Defenders — Ameesha Paralikar, Magnet, Sr.; Tylar Horn, Haughton, Sr.; Hollyn Edge, Minden, Jr. Goalkeepers — Jackeline Verduzco-Anchondo, Huntington, Sr.; Evie Walker, Minden, Sr.

HONORABLE MENTION

Benton — Miranda Crabtree, Justine Watkins, Abigail Jacobs, Caroline Horton, Caroline Moore

Magnet — Margaret Roemer, Hannah McGuire, Merritt Hughes, Merritt Shemwell, Jordan Lee

Haughton — Ambur Dement, Dani Droddy, Miah Vanmeter, Lowrey Lain, Lauren Tippett

Minden — Kaydree Kemp, Elyse Jackson, Alyssa Streetman, Libbi Musgraves, Emma Dauzat

Huntington — Michaela Johnson

Northwood — Ashlyn Paul, Hannah Blackmon, Beberlin Ramirez, Kaylee Abbitt, Cheyenne Beavers