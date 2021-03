All-District 1, Division III boys soccer team

NOTE: The All-District team was selected by the district’s coaches.

OVERALL MVP — Bruno Palmieri, Loyola

OFFENSIVE MVP — August Drummond, Loyola

CO-DEFENSIVE MVP — Caleb Rosenblath, Loyola

CO-DEFENSIVE MVP — Coleman Beeson, Loyola

FIRST TEAM

Forward — Layton Mascagni, Loyola, Sr.

Forward — Zachary Tuttle, Loyola, Jr.

Forward — Miguel Ortiz, Union Parish, Jr.

Midfield — Felix Deras, Bossier, So.

Midfield — Yoany Reyes, Bossier, So.

Midfield — David Rojas, Bossier, Fr.

Midfield — Declan Chimielewski, Loyola, Jr.

Midfield — Patrick Gooszen, Loyola, Jr.

Midfield — Nathan Wilson, North DeSoto, So.

Midfield — Nathan Husser, Sterlington, Jr.

Midfield — Ethan Thames, Sterlington, Sr.

Midfield — Jose Rigoberto Rodriguez, Union Parish, Jr.

Defense — Kelvis Cristales, Bossier, Jr.

Defense — Alec Snell, Loyola, Sr.

Defense — John Shahrdar, Loyola, Sr.

Defense — Jackson Smith, North DeSoto, So.

Defense — Silvano Medrano, Union Parish, Sr.

Goalkeeper — Payne Weego, Loyola, Sr.

SECOND TEAM

Forward — Marquis Harris, Bossier, Jr.; Tripp Roemer, Loyola, Fr.; Cruz Medrano, Union Parish, Jr.; Brian Maddox, Sterlington, So. Midfield — Juan Carlos Lemus, Bossier, Jr.; Aaron Poche, North DeSoto, So.; Sway Elejarde, Sterlington, Jr. Defense — Jorge Alfaro, Bossier, So.; Juan Carlos Contreras, Bossier, Fr.; Cristobal Cruz, Bossier, So.; Tyler Hornsby, Loyola, Fr.; Thomas MaCiulski, Loyola, Sr.; Spencer Pringle, Loyola, Jr.; Justin Miller, North DeSoto, Sr., Mark Davis, Sterlington, So.; Ricardo Medina, Union Parish, So. Goalkeeper — Jose Izaguirre, Union Parish, Jr.

HONORABLE MENTION

Bossier — Marcos Rodriguez, Defense, So.; Cristian Matamoros, Midfield, So; Kolby Shiers, Midfield, Sr.

Loyola — Connor Cassano, Defense, Fr.; Jonah Drouillard, Midfield, Jr.; Jackson Silmon, Defense, Fr.; Casey Wall, Midfield, Fr.; Elliott White, GK, Fr.

North DeSoto — Landon Falls, Forward, So.; Christian Roberson, Forward, Fr.; Dalton Sepulvado, Midfield, So.

Sterlington — Sam Ganey, Defense, So.; Nate Holtzclaw, Forward, Fr.; Cameron Trichell, Forward, Jr.

Union Parish — Angel Aleman, Forward, So.; Grayson Toney, Midfield, Jr.; Madilyn Toney, Forward, So.