All-District 1, Division III boys soccer team

Note: The All-District 1, Division III team was selected by the district’s coaches.

FRESHMAN OF THE YEAR: Wilson Alvarado, Bossier

PLAYER OF THE YEAR: Felix Deras, Sr., Bossier

DEFENSIVE MVP: Rony Carcamo, Jr., Bossier

OFFENSIVE MVP: David Rojas, Jr. Bossier

COACH OF THE YEAR: Orlando Medellin, Bossier

FIRST TEAM

Logan Bamburg, Bossier, So..

Carlos Contreras, Bossier, Jr.

Alex Tome, Bossier, Jr.

Yoany Reyes, Bossier, Sr.

Christian Matamoros, Bossier, Sr.

Kendrick Johnson, Carroll, Jr.

Caden Taylor, Sterlington, Jr.

Mark Davis, Sterlington, Sr.

Brice Bowlin, Sterlington, Jr.

Madilyn Toney, Union Parish, Sr.

Florencio Aleman, Union Parish, Jr.

SECOND TEAM

Joshua Campos, Bossier, Jr.

Cristobal Cruz, Bossier, Sr.

Bryan Izaguirre, Bossier, Sr.

Jason Sanchez, Bossier, Sr.

Aidan Bamburg, Bossier, So.

Alexis Serrano, Bossier, Jr.

Oscar Albarenga, Bossier, Fr.

Joshua Bravo, Carroll, Fr.

Dylan Shows, Sterlington, Jr..

Nate Holtzclaw, Sterlington, Jr.

HONORABLE MENTION

A.J. Bishop, Carroll

Jae’lon Bush, Sterlington

Jesus Torres, Union Parish

Alfonzo Nunez, Union Parish