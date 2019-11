All-District 1-II volleyball team

NOTE: The All-District 1-II team was selected by the district’s coaches.

FIRST TEAM

Catherine Hudson, Haughton

Amber LaBeau, Caddo Magnet

Mallory Lillo, West Ouachita

Siera Lingo, Haughton

Mia McWilliams, Haughton

Addy Parker, Northwood

Lacey Patrick, Northwood

Marley Woods, Caddo Magnet

MVP: Arielle Emanuel, Haughton

COACH OF THE YEAR: Justin Ginn, Haughton

SECOND TEAM

Kaylee Bynog, Caddo Magnet

Frances Hardtner, Caddo Magnet

Jada Hawkins, Northwood

Jaycie Keith, Haughton

Daylie Lear, CMHS

Britney Maiden, Huntington

Taralyn Sweeney, Haughton

Abbi Wallace, West Ouachita

HONORABLE MENTION

Natalie Farrar, West Ouachita

Avery Hancock, West Ouachita

Alexus Harris, BTW

Portia Harris, BTW

Ashlyn Kallio, Caddo Magnet

Averi Phillips, Haughton

Wendy Martinez-Ortiz, Huntington

Reagan Ryan, Northwood