All-District 1-III girls soccer team

Note: The All-District 1-III team was selected by the district’s coaches.

OVERALL MVP — Sydney Hamm, Sterlington

Co-OFFENSIVE MVP — Layla Crawley, Sterlington

Co-OFFENSIVE MVP — Evey Bamburg, Bossier

DEFENSIVE MVP — Isabella Bruscato, Sterlington

FIRST TEAM

Danaya Carter, Wossman

Ashley Castro, Bossier

Emma Gilbert, Sterlington

Olivia Kate Goode, Sterlington

Tre’Boria Knight, Wossman

Yoselin Padilla-Hernandez, Bossier

Brooke Perry, Sterlington

Vada Powell, Sterlington

Mallory Stevens, Sterlington

Colleen Wheeler, Sterlington

SECOND TEAM

A’mya Fobbs, Wossman

Emma Gibbs, Sterlington

Juliana Gomez, Bossier

Janaya Jackson, Wossman

Melanie Myles, Wossman

Cinthia Padilla-Hernandez, Bossier

Rylee Womack, Sterlington

HONORABLE MENTION

Maziya Baker Wossman

Jireh Chance, Sterlington

Khaliyah Coleman, Wossman

Aleijhea Dynes, Wossman

Jamiah Fuller, Bossier

Aryan Gaeta, Bossier

Dania Martinez, Bossier

Laronza Sylvester, Wossman

Emma Grace Wilkes, Sterlington