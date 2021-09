High school football: Bossier Parish offensive stat leaders through Week 4

NOTE: Statistics provided by coaches. The list will be updated if more stats are reported.

PASSING

Name, school C-A-I Yards TDs

Gray Walters, Benton 45-81-1 638 7

Colin Rains, Haughton 51-85-3 615 7

Cannon Link, Parkway 48-70-2 599 7

Carlos Butler, Bossier 42-66-1 554 5

Ladarius Epps, Airline 38-73-1 341 2

RUSHING

Name, school Att Yards TDs

Jaylan White, Parkway 63 597 6

Greg Manning, Benton 95 437 5

Colin Rains, Haughton 45 295 4

Tre Jackson, Airline 53 239 2

Ar’Drevious Washington-Carper, Plain Dealing 40 231 3

Ron Richmond, Parkway 24 194 3

Dexter Smith, Haughton 47 193 4

Ethan Johnson, Benton 26 150 1

Landon Duggan, Benton 24 116 1

Tyler Rhodes, Haughton 25 100 1

Aaron Reddix, Plain Dealing 25 108 0

Derek Brown, Parkway 21 107 2

Carnez Hillmon, Plain Dealing 13 96 2

Ladarius Epps, Airline 27 62 0

Braedan Sterling, Plain Dealing 23 43 0

RECEIVING

Name, school Rec Yards TDs

Pearce Russell, Benton 12 261 4

Jalen Thornton, Bossier 23 226 1

Joshua Sewell, Haughton 15 194 3

Joseph Manning, Bossier 12 177 2

Ed Moses, Parkway 10 161 2

Ron Richmond, Parkway 15 156 3

Cam Jefferson, Airline 14 153 2

Jaylan White, Parkway 8 147 1

Greg Manning, Benton 15 147 2

Jalen Lewis, Haughton 13 121 1

Coleman Stafford, Haughton 7 113 2

Daxton Chavez, Airline 10 110 0

Cade Stewart, Benton 6 101 1

Derrick Brown, Parkway 12 84 0

RJ Moore, Benton 4 81 2

John Ecot, Haughton 1 72 1

Tyrese Kimble, Plain Dealing 5 68 1