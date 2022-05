High school track and field: 2022 Bossier Parish season leaders

Note: The times and distances are the best for athletes and relay teams this season in meets reported to The Press-Tribune or found online. Please send any updates or corrections to rhedges@bossierpress.com.

BOYS

100 — Jaylan White, Parkway, 10.66; John Ecot, Haughton, 10.95; Jalen Thornton, Bossier, 11.07

200 — John Ecot, Haughton, 21.86; Cameron Jefferson, Airline, 22.57; Waunkeyus Manning, Bossier, 22.61

400 — Ashton Jordan, Benton, 51.14; Will Achee, Parkway, 52.11; Edward Moses, Parkway, 52.96

800 — Kenneth Smith, Haughton, 1:56.53; Mason Haley, Benton, 2:00.08; Gabe Laval, Airline, 2:02.36

1,600 — Mason Haley, Benton, 4:25.09; Gabriel Falting, Parkway, 4:31.29; Kenneth Smith, Haughton, 4:47.52

3,200 — Mason Haley, Benton, 9:50.52; Gabriel Falting, Parkway, 9:51.90; Andrew Kent, Parkway, 10:18.50

110 hurdles — Kye Lehr, Airline, 15.54; Jeremiah Boudreaux, Airline, 15.96; Tyler Stewart, Haughton, 16.14

300 hurdles — Jeremiah Boudreaux, Airline, 39.63; Kye Lehr, Airline, 39.92; John Brown, Haughton, 42.02

4X100 relay — Parkway (Demontayvious Blackwell, Jayson Williams, Greg Chitman, Jaylan White) 42.46; Airline (Cameron Jefferson, Daxton Chavez, Jeremiah Boudreaux, Justin Washington) 42.92; Haughton (Dexter Smith, Chris Orbregon, Demetri Williams, John Ecot) 43.00

4X200 relay — Airline (Cameron Jefferson, Daxton Chavez, Jeremiah Boudreaux, Justin Washington) 1:28.45; Parkway (Camaro Mayo, Jayson Williams, Greg Chitman, Will Achee) 1:29.39; Haughton (Amyron Lars, DJ Gladney, Christian Obregon, John Ecot) 1:32.31

4X400 relay — Parkway (Jayson Williams, Gabriel Falting, Edward Moses, Will Achee) 3:28.43; Haughton (Trey Smith, Jaylin Ealy, Demetri Williams, Chris Mayes) 3:34.89; Benton (Austin Richard, Zacchaues Zeigler, Mark Perry, Ashton Jordan) 3:35.30

4X800 relay — Parkway (Noah Fox, Adrian Orellano, Gary Smith, Gabriel Falting) 8:19.54; Benton (Austin Parker, Anthony Ardoin, Bernebe Mancilla, Mason Haley) 8:35.90; Haughton (Jared Allen, Jason Zahm, Tyler Villareal, Christian Obregon) 9:06.25

Long jump — Waunkeyus Manning, Bossier, 21-9; Amyron Lars, Haughton, 21-4; Clifford Joyce, Benton, 21-3

Shot put — Jake Morton, Parkway, 47-2.5; Davis Sellers, Benton, 46-5; Jae’lon Shumake, Airline, 46-2

Discus — Davis Sellers, Benton, 153-2; Devon Oliver, Parkway, 147-5; Malik Word, Airline, 140-5

Triple jump — Mark Perry, Benton, 42-11 1/2; Trey Fisher, Parkway, 40-11; Dexter Smith, Haughton, 40-0.5

Javelin — Jeffery King, Benton, 161-7.75; Austin Cole, Benton, 156-9; Chase Tolbert, Haughton, 144-7.75

High jump — Mark Perry, Benton, 6-4; Jeremiah Boudreaux, Airline, 6-4; Sentavion Ball, Bossier, 6-0

Pole vault — Laiden Broadway, Haughton, 13-4; Tyson Burns, Airline, 12-0; Mason Neill, Benton, 11-6

GIRLS

100 — Brianna Taylor, Airline, 12.09; Jillian Walton, Parkway, 12.59; Kyla Williams, Parkway, 12.67

200 — Brianna Taylor, Airline, 24.45; Jillian Walton, Parkway, 25.43; Kyla Williams, Parkway, 25.95; Jaycie Wallace, Airline, 26.58

400 — Brianna Taylor, Airline, 57.30; Eryka Pepp, Benton, 1:01.27; Addyson Hulett, Benton, 1:01.30

800 — Isabelle Russell, Benton, 2:30.47; Cheyenne Olson, Parkway, 2:38.31; Laila Brimmer, Parkway, 2:44.85

1,600 — Isabelle Russell, Benton, 5:28.81; Cheyenne Olson, Parkway, 5:42.15; Kyla Daux, Airline, 5:58.44

3,200 — Cheyenne Olson, Parkway, 12:30.73; Isabelle Russell, Benton, 12:42.68; Ember Pierce, Parkway, 13:24.59

100 hurdles — Jamie Willis, Benton, 14.59; Kinsley Brotherton, Haughton, 16.02; Shenae Penn, Haughton, 17.21

300 hurdles — Jamie Willis, Benton, 47.43; Kinsley Brotherton, Haughton, 51.29; Shenae Penn, Haughton, 51.82

4X100 relay — Parkway (Maya Jackson, Kennedi Lee, Kyla Williams, Jillian Walton) 48.11; Haughton (Dakota Howard, Beautiful Abney, Tykiarre Abney, Ah’Naiya Green ) 50.64; Airline (Endia Pradier, Zamiyah Kitchen, Jaycie Wallace, Brianna Taylor) 51.08

4X200 relay — Parkway (Maya Jackson, Kennedi Lee, Kyla Williams, Jillian Walton) 1:42.61; Airline (Brianna Taylor, Jaycie Wallace, Zaniyah Boudreaux, Zamiyah Kitchen) 1:44.91; Haughton (Dakota Howard, Beautiful Abney, Tykiarre Abney, Alliyah Hogan 1:47.34

4X400 relay — Benton 4:20.05; Parkway (Kaiden Taylor, Natalia Brown, Kennedi Lee, Aja Tellis) 4:23.37; Airline (Kyla Daux, Zamiyah Kitchen, Carmen Jefferson, Brianna Taylor) 4:25.29; Airline Haughton (Shelby Haley, Julia Allen, Olivia Silney, Lauren Tippet) 4:31.54

4X800 relay — Parkway (Cheyenne Olson, Lauren Taylor, Laila Brimmer, Ariel Morrow) 11:07.82; Haughton (Lowrey Lain, Shelby Haley, Aubry Gray, Ashlyn Wilkerson) 11:09.95; Benton (Rylie Emerson, Jenevieve Willis, Mary Francis Valentine, Isabelle Russell) 11:20.70

Long jump — Jamie Willis, Benton, 17-6; Dakota Howard, Haughton, 16-3.5; Janiyah Boudreaux, Airline, 15-9.25

Shot put — Jayla James, Parkway, 36-0; Amoree Williams, Parkway, 33-11; Mikaylah Williams, Parkway, 33-5

Discus — Mikaylah Williams, Parkway, 125-9; Sadie Hamby, Benton, 111-4; Brianna Newton, Plain Dealing, 95-4

Triple jump — Jamie Willis, Benton, 36-6; Maya Jackson, Parkway, 34-3; Aja Tellis, Parkway, 34-3

Javelin — Chloe Larry, Haughton, 127-1; Brooklynn Bockhaus, Haughton, 109-9; Sadie Hamby, Benton, 109-9

High jump — Arriana Hill, Airline, 5-4; Ty’lissa Henderson, Parkway, 5-1; Mikaylah Williams, Parkway, 4-10; Natalia Brown, Parkway, 4-10; Janiyah Boudreaux, Airline, 4-10

Pole vault — Jessie Frank, Airline, 10-0; Addyson Hulett, Benton, 9-0; Kaitlyn Masters, Benton, 8-6; Shelby Haley, Haughton, 8-6