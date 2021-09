High school football: Bossier Parish offensive stat leaders through Week 3

NOTE: Statistics provided by coaches. The list will be updated if more stats are reported.

PASSING

Name, school C-A-I Yards TDs

Colin Rains, Haughton 42-69-1 534 6

Gray Walters, Benton 31-61-1 446 4

Cannon Link, Parkway 34-51-1 442 5

Carlos Butler, Bossier 21-27-0 404 5

Ladarius Epps, Airline 28-53-1 246 1

RUSHING

Name, school Att Yards TDs

Jaylan White, Parkway 42 453 4

Greg Manning, Benton 70 336 4

Colin Rains, Haughton 39 249 4

Tre Jackson, Airline 44 213 2

Dexter Smith, Haughton 47 193 4

Ron Richmond, Parkway 21 188 3

Ar’Drevious Washington-Carper, Plain Dealing 24 167 3

Tyler Rhodes, Haughton 18 84 1

Ethan Johnson, Benton 16 82 0

Aaron Reddix, Plain Dealing 21 70 0

RECEIVING

Name, school Rec Yards TDs

Pearce Russell, Benton 8 170 3

Jaylan White, Parkway 7 154 1

Joseph Manning, Bossier 8 151 2

Joshua Sewell, Haughton 14 138 2

Ed Moses, Parkway 5 115 1

Jalen Lewis, Haughton 10 114 1

Coleman Stafford, Haughton 6 104 2

Daxton Chavez, Airline 8 101 0

Greg Manning, Benton 11 93 1

Derrick Brown, Parkway 12 84 0

Ron Richmond, Parkway 10 82 2

RJ Moore, Benton 4 81 2

Cam Jefferson, Airline 8 78 1

Cade Stewart, Benton 4 72 2

John Ecot, Haughton 1 72 1

Tyrese Kimble, Plain Dealing 4 54 1